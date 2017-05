Demokratiet må bygges og vedlikeholdes

Debatt Det er aldri likegyldig for Norge hvordan Europa utvikler seg. Derfor må sikring av de europeiske demokratiene være en fundamental og avgjørende fellesoppgave i årene som kommer.

OLEMIC THOMMESSEN, stortingspresident (H)

Det er ikke alltid VGs Hanne Skartveit er en kilde til oppmuntring for meg, men hennes kommentar om de norske partienes landsmøter fra 2. april er et lyspunkt.

Under tittelen «Demokrati på sitt fineste» skriver hun at selv om landsmøtene kan fremstå som kjedelige og lite spektakulære, så viser de med all tydelighet hvordan vanlige folk har sterk innflytelse over politikkutformingen i Norge. Hva partiene skal mene, bestemmes ikke av en egenmektig elite.

Olemic Thommessen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Styrken, eller om man vil skjønnheten i dette, blir ekstra tydelig i møte med kolleger og parlamentarikere fra andre land. I Norge har vi bygget vårt demokrati gjennom 200 år, nesten utelukkende i fredstid, og vi har bygget det nedenfra. Dette må vi være oss bevisste når vi sammenlikner oss med land som ikke har det samme demokratiske fundamentet.

Som stortingspresident har jeg besøkt Ukraina flere ganger. Der vårt eget storting ligger i toppen når det gjelder befolkningens tillit til nasjonalforsamlingen, har Ukrainas nasjonalforsamling andre forutsetninger. Ifølge European Social Surveys målinger nyter ingen andre europeiske nasjonalforsamlinger lavere tillit i befolkningen enn den ukrainske. Dette skyldes et mangfold av årsaker hvor korrupsjon, sviktende rettsvesen og en svak økonomi er avgjørende. Iøynefallende er også svakhetene ved det politiske systemet, herunder partidemokratiet.

De færreste partier i Ukraina arbeider etter partiprogrammer som er forankret i en bred medlemsmasse. De har ikke nominasjonsprosesser slik vi kjenner dem. Knapt noe parti har en partiorganisasjon med forankring i det lokale. I stedet er de fleste partiene bygget rundt enkeltkandidater. Valglistene er i hovedsak nasjonale, ikke distriktsvise.

Dette bidrar til et vaklende demokrati basert på partier som er bygget rundt ledere, men som ikke er bundet av langsiktige mål og ideologiske bånd med forankring i en medlemsmasse eller bred demokratisk prosess. Slik skapes grobunn for en lukket politisk elite som igjen åpner for korrupsjon og parlamentarisk ukultur.

Utfordringene til Ukraina finner vi igjen også i andre land. Det er dessverre et faktum at det finnes en rekke land i Europa der den lovende demokratiske utviklingen som begynte for 25 år siden, nå er under press. Presset kan komme både utenfra og innenfra, men i mange tilfeller dreier det seg om politiske kulturer og systemer der demokratisk praksis ikke har fått slå rot, verken i systemet, den politiske eliten eller i folkets demokratiske sinnelag. Demokratiet svekkes, ofte til tross for patente konstitusjoner og gode formelle rammer.

Det forteller oss at demokratiet ikke er noe man vedtar eller får. Det må bygges og vedlikeholdes gjennom åpne prosesser. I praksis handler det om å legge til rette for at hver enkelt innbygger har et selvbilde som faktiske deltakere i samfunnet med reell medbestemmelse og en plass i de politiske beslutningsprosessene. Det er langt mer krevende å etablere en sunn og levende demokratisk kultur enn det er å forfatte lange menneskerettighetskataloger i offisielle lovdokumenter.

For Ukrainas del virker den pågående konflikten med Russland delvis paralyserende. Den gjør det ekstremt krevende å få til gjennomgripende samfunnsendringer. Men heldigvis er det også positive utviklingstrekk å spore. I det ukrainske parlamentet nedlegges det en stor innsats med blant annet politireform, grunnlovsreform, antikorrupsjonsarbeid og desentralisering av myndighet. Og i motsetning til den russiske Statsdumaen som kun er et sandpåstrøingsorgan for presidenten, er det ukrainske parlamentet tross alt en arena for levende parlamentarisk debatt.

Alle gode krefter i Ukraina trenger støtte. På nittitallet drev de nordiske parlamentene et svært vellykket hjelpearbeid overfor de nylig frigjorte landene i Baltikum. Nå står vi midt i en tilsvarende prosess, der vi sammen med de nordiske og baltiske landene forsøker å bistå parlamentet i Ukraina. Denne uken er en gruppe ukrainske parlamentarikere igjen i Oslo for å fortsette dialogen om parlamentarisk arbeid og praksis.

Det handler om å bygge stein på stein. Vi verken ønsker eller kan eksportere Stortingets forretningsorden, altså vårt regelverk, til det ukrainske parlamentet. Men det er fruktbart for begge parter at parlamentarikere fra vidt forskjellige demokratiske kulturer møtes til fri og ubunden dialog.

Riktignok viser vårens landsmøter at de beste trekkene ved det norske demokratiet lever i beste velgående. Men det betyr ikke at vi kan ta for gitt at vårt folkestyre vil motstå alle prøvelser av den typen vi ser ellers i Europa. Derfor er det helt avgjørende at vi tar inn over oss hvor viktig den demokratiske utviklingen i Europa er også for vårt eget samfunn. Det å få demokratiske verdier til å feste seg som allmenngyldige verdier i land med unge demokratiske tradisjoner, vil være et langtrukkent arbeid. Det er likevel en oppgave vi må ta på aller største alvor.