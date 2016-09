Asylindustrien: Ekstreme kostnader

Norge har marinert «asylbaronene» i milliarder av kroner. Og takk skal de ha.

VGs oversikt viser mest av alt hvor dyrt det er å ta imot flyktninger. Da flyktningbølgen toppet seg høsten 2015, var det så stor mangel på mottaksplasser at Utlendingsdirektoratet (UDI) måtte betale for hotellovernatting til flyktninger de ikke hadde noe annet sted å gjøre av. Det kostet flesk. Til sammen har norske myndigheter utbetalt 6,3 milliarder det siste halvannet året, stort sett til private aktører.

Men det finnes ikke så mange bedre måter å løse dette på. Folk sov utendørs i Oslo. Det var kaotisk en stund. Når det tross alt gikk såpass bra som det gjorde, var det på grunn av privat næringsliv. Staten kan ikke bygge ut egne mottak for å ta unna for alle topper. Det ville blitt enda dyrere.

Nå ble det ekstra dyrt denne høsten etter at media omtalte at hotellrom ble solgt for 800 kroner natten til Utlendingsdirektoratet. Da ble det ikke lett for myndighetene å leie sengeplasser til under den prisen. Folk begynte å kreve høysesongpriser i lavsesongen, ingen ville fallby hotellrommene sine. Men det er nå en gang slik tilbud og etterspørsel fungerer. Om det er stor rift om hotellrommene, går prisene opp.

Likevel kritiserer vi ofte folk som skor seg på kriser. På dette feltet kalles de nedsettende for «asylbaroner». Men den type kritikk bør rettes mot eventuelle uærlige aktører på feltet. De andre fortjener egentlig en takk for hjelpen. For Norge trenger folk som tilbyr mottaksplasser på korttidskontrakter, avtaler som det er mulig å si opp når ankomsttallene synker.

Og forresten er det bra om disse aktørene har lagt seg opp litt penger å tære på. For det blir ikke like fett fremover. Så langt i år har det kommet bare litt over 2200 asylsøkere til Norge. I fjor kom 31.145.

Mange av dem burde aldri lagt ut på den lange ferden, nå innvilges bare rundt halvparten opphold i Norge. Det ville vært mer rettferdig med et system hvor folk kunne søke asyl i nærområdene sine, og det burde vært mulig å sile ut migranter og flyktninger allerede der. Men noe slikt krever en total omlegging av hele asylinstituttet. I mellomtiden trenger vi asylbaronene. Og de bør få lov å tjene penger på å drive asylmottak. Hvem skulle ellers gjort det?

