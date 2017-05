Det er gjennom utfrysing og isolering av uakseptable ytringer at man best kommer dem til livs.

Drammen tingrett har dømt en 56 år gammel mann fra Sør-Norge for å ha skrevet sjikanerende og krenkende kommentarer på Facebook-siden til Vårt Lands redaktør Berit Aalborg. Utgangspunktet var en kommentar Aalborg hadde skrevet og delt i sosiale medier om masseovergrepene i Køln for halvannet år siden, hvor hun skrev at det ikke bare var muslimske menn eller innvandrere som sjikanerte og truet kvinner, men at dette heller ikke var uvanlig å oppleve fra norske menn. Særlig om man skrev om temaer som innvandring og feminisme.

Som for å bekrefte påstanden skrev mannen fra Vestfold i tillegg til en tirade primitivt rasistiske postulater, blant annet at han håpet hun ville bli mishandlet og voldtatt av «en gjeng svarte svin». Han ga uttrykk for at dette ville få henne til å forandre mening og uttrykke seg anderledes, noe som ville bidra til å trygge situasjonen for kvinner i Norge. Da Aalborg ville anmelde mannen hadde de ikke tid til å snakke med henne på Sentrum politistasjon i Oslo. Hun skrev dermed sin egen anmeldelse og leverte inn. Noe som altså har resultert i dom på 18 dagers betinget fengsel og 8000 kroner i bot.

Alle som har fulgt litt med i kommentarfelt eller diskusjoner i sosiale medier som berører slike temaer, vet at slike oppfattninger ikke er sjeldne. Men det er forskjell på form og trusselnivå. Selv om den dømte i denne saken ikke personlig truet Aalborg, er det opplagt at utbrudd er egnet til å skremme og intimidere. Vi er glad for at Drammen tingrett velger å statuere et slikt eksempel og registrerer at mannen ikke akter å anke. Den store utfordringen ligger imidlertid på alle debattanter som ønsker et edruelig, inkluderende ordskifte hvor alle synspunkt skal komme til orde, å utøve en strek og disiplinerende selvjustis i slike fora. Alt for mange unnskylder eller bortforklarer ubehaget denne typen utsagn medfører med en klisjepreget og lite gjennomtenkt henvisning til ytringsfriheten. Det er gjennom utfrysing og isolering av uakseptable ytringer at man best kommer dem til livs.