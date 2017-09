Tysklands stabilitet

Leder Seks dager før tyskerne velger ny nasjonalforsamling tyder alt på at Angela Merkel vinner en fjerde periode som forbundskansler.

Til sammen vil Merkels kristeligdemokrater og Martin Schulz´ sosialdemokrater om lag 60 prosent av stemmene, ifølge meningsmålingene. Det store flertall av tyske velgere foretrekker partier som vil styrke EU og fremme internasjonalt samarbeid og handel.

Med fremveksten av nasjonalistiske og populistiske bevegelser er det av største betydning at Europas sterkeste nasjon, politisk og økonomisk, forsvarer det liberale demokrati og de internasjonale institusjoner som ble etablert på grunnlag av de dyrekjøpte erfaringene fra 2. verdenskrig. Både Merkel og Schulz står som garantister for en slik politikk. Europa er tjent med et politisk stabilt og sterkt Tyskland, særlig i usikre og stormfulle tider.

De siste fire årene har kristeligdemokratene og sosialdemokratene styrt Tyskland i en storkoalisjon. Merkels CDU/CSU har, ifølge et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, 37 prosent oppslutning, mens sosialdemokratene får om lag 22 prosent.

At en av fire velgere sier de ikke har bestemt seg gir en viss spenning til utfallet. Spennende blir det også å se hvilket parti som blir det tredje største. Det innvandrings- og EU-kritiske Alternativ for Tyskland (AfD) får om lag ti prosent oppslutning, tett fulgt av venstrepartiet Linke, det liberale FDP og De grønne.

Merkel ledet en koalisjon med FDP i sin andre regjering, men partiet klarte ikke å nå sperregrensen på fem prosent i 2013. Nå ligger dette liberale partiet godt an til å gjøre et comeback, og kanskje få plass i en ny Merkel-ledet regjering. Ingen vil samarbeide med det høyreradikale AfD, som for første gang ser ut til å bli representert i Forbundsdagen. For første gang i nyere tid vil kristeligdemokratene få en alvorlig utfordrer på ytre høyre i Forbundsdagen. Heller ikke tyskerne er immune mot høyrepopulisme. Viktigere er det at ni av ti avviser AfDs ideologi.

Det tyske valgkampen er blitt kalt kjedelig. Det er riktigere å si at valgkampen uttrykker politisk moderasjon, demokratisk modenhet og forutsigbarhet. På søndag vil det overveldende flertall av tyskerne stemme på partier i det politiske sentrum. Tyske velgere vil sende et tydelig signal om stabilitet og stø kurs.