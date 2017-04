Ytre høyres vekst og fall

Kommentar De tyske høyrepopulistenes dronning abdiserer som toppkandidat i et valgår. Alternativ for Tyskland (AfD) ødelegges fra innsiden.

Med Frauke Petry (41) som toppkandidat skulle det ytterliggående høyrepartiet marsjere inn i Forbundsdagen med en tallrik gruppe etter valget 24. september. Men i en video på Facebook, publisert like før AfDs landsmøte, sier Petry at hun ikke vil være partiets «spitzenkandidat» i valget.

Petry trekker seg ikke fra politikken. Hun vil trolig fortsette som en av partiets to ledere. AfD kan i stor grad takke henne for partiets hurtige vekst de to siste årene, men de siste månedene har oppslutningen falt. En årsak er at det kommer langt færre flyktninger og asylsøkere til Tyskland. Innvandringsmotstand er AfDs hjertesak.

Et annet problem er at Petry ikke får ro i egne rekker og særlig høylytte er de eldre menn på partiets mest nasjonalistiske ytterfløy. Partiets slites i stykker i en kamp mellom ideologer og pragmatikere. Endeløse interne diskusjoner om partiets politiske kurs og forsøk på å ekskludere partiets mest ekstreme politikere, tærer antakelig på Petrys tålmodighet. Det fører med sikkerhet til velgerflukt. Oppslutningen er nesten blitt halvert fra toppnoteringer på 14 prosent sist sommer.

Petry ble født i Øst-Tyskland, tok doktorgraden i kjemi og giftet seg med en pastor som hun fikk fire barn med. Nå venter hun sitt femte barn, sammen med sine nye mann, AfD-politikeren Marcus Pretzell. I et intervju i magasinet New Yorker sammenlignet Petry seg med Angela Merkel, en annen øst-tysk vitenskapskvinne som har kjempet og vunnet på en mannsdominert politisk arena. Politisk er de rivaler. Kristeligdemokratene er med god grunn bekymret for at de for første gang i etterkrigstiden har fått en alvorlig konkurrent på ytre høyre. For selv om AfD har gått tilbake ligger de godt an til å bli representert i Forbundsdagen for første gang.

Alternativ for Tyskland ble startet som et EU-kritisk parti i 2013, men klarte ikke å komme over sperregrensen på fem prosent i valget samme år. Først da Frauke Petry sommeren 2015 ble valgt til talskvinne ble det fart på sakene. Flyktningstrømmen nådde Europa, Merkel åpnet døren og AfD hadde funnet en vinnersak. Da tilstrømmingen var størst fikk høyrepopulistene vind i seilene. Når det blir stille starter kranglingen om hvor kursen skal settes. Den fortsetter på helgens landsmøte.

