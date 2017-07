Merkels drømmefiender

Kommentar Venstreradikale opptøyer i Hamburg og Trump i det hvite hus har gitt Angela Merkel etterlengtet drahjelp i den tyske valgkampen.

I fjor høst var flere i ferd med å avskrive den tyske forbundskansleren. Etter nesten tre perioder som tysk toppsjef, sank oppslutningen rundt Angela Merkel kraftig.

Beslutningen om å ta imot et stort antall flyktninger i 2015 slo tilbake på henne og skapte en kraftig vekst for høyrepopulistene i nyopprettede Alternative für Deutschland (AfD). «Tyskland takler dette!», lovte Merkel Europa. Men mange tyskere savnet konkrete planer for hvordan de skulle takle integreringen av flere hundretusen nyankomne innbyggere.

I Merkels eget hjemdistrikt Mecklenburg-Vorpommern taptehennes kristendemokratiske CDU delstatsvalget for AfD i september i fjor. CDUs søsterparti i Bayern begynte å snakke om å stille med en motkandidat til Merkel. Og selv om Tyskland i fjor deporterte over 100.000 migranter, mente mange at det skjedde for lite, for sent.

I hennes eget parti begynte man for første gang å snakke seriøst om hvem som ville bli Merkels arvtaker – og flere pekte på den populære forsvarsministeren Ursula von der Leyen.

Sosialdemokratene (SPD) øynet håp om kanslermakt og hentethjem Martin Schulz fra rollen som president i Europaparlamentet for å bli Merkels motkandidat i 2017-valget.

Men så vant Donald Trump det amerikanske presidentvalget i november og verden føltes mer kaotisk enn før. I likhet med de fleste vesteuropeiske land, er USA utenrikspolitisk premissleverandør for Tyskland. Og hilsenen fra Merkel til Trump dagen etter valget var et elegant nikk til egne velgere om at hun kjenner og takler de internasjonale spillereglene godt.

En annen konflikt som er populær på hjemmebane, er den pågående striden med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Torsdag advarte Tyskland sine statsborgere mot fare for arrestasjoner i Tyrkia, uten mulighet til å få konsulær bistand.

Tidligere denne måneden inviterte hun verdens statsledere hjem til Tyskland. Under G20-toppmøtet kunne Merkel snakke med andre toppledere om økonomisk vekst og ansvarlighet – og samarbeid i møte med felles utfordringer på miljø eller ekstremisme.

Fra SPDs side var bekymringen i forkant av G20 at Merkel ville benytte muligheten til å befeste sin posisjon som verdenskvinne i den tyske bevisstheten. Problemet skulle vise seg å bli langt, langt større.

Da jeg først hørte at G20-møtet var lagt til Hamburg, undret jeg meg. Hvorfor ville de legge toppmøtet til byen med ett av Europas største autonome venstreradikale miljøer? Resultatet ble verre enn mange hadde fryktet. Massive, voldelige protester og ødeleggelser for millioner av euro.

I ettertid har de fleste rettet fingeren mot Hamburgs borgermester og den profilerte SPD-politikeren Olaf Scholz. Politiledere fra andre deler av landet mener han overså advarsler og fremsto totalt uforberedt. Han ble beskyldt for å være mer opptatt av å beskytte de prominente gjestene enn Hamburgs innbyggere, men Scholz benektet på det sterkeste at det var tilfelle. «Beskyldningen er absurd», hevdet han.

Så avslørte Der Spiegel at den prioriteringen står svart på hvitt i sikkerhetsplanen for toppledermøtet.

For mens SPD-politikeren Scholz har blitt presset fra skanse til skanse, har Angela Merkel sluppet unna sikkerhetsskandalen uten særlig kritikk. Og oppblomstring av venstreekstrem vold, har ofte gitt et løft til Merkels kristenkonservative parti som anses å ha størst troverdighet i sikkerhetsspørsmål.

Særlig alvorlig er det for sosialdemokratene som trolig må lete etter koalisjonskamerater på venstresiden hos De Grønne og i venstreradikale Die Linke. Og selv om partiledelsen i Die Linke har tatt avstand fra opptøyene i Hamburg, har CDU ofte brukt trusselen om venstreradikale krefter til å skremme sentrumsvelgere bort fra SPD.

Igjen får Angela Merkel fremstå som hele Tysklands «Mutti» – som samler den store majoriteten tyskere som hverken føler seg hjemme på ytterste høyre eller ytterste venstre kant.

Kjedelig, men trygg



Selvsagt er det også andre saker som preger den tyske valgkampen enn de vi får høre om helt hjem til Norge. Denne uken la SPD frem sitt 10-punkts-program for å modernisere Tyskland, her foreslår de å bruke langt mer penger på infrastruktur, grønn energi og utdanning. Merkels svar er å peke på de ubrukte millionene som er bevilget til infrastruktur, men som ikke er brukt i påvente av reguleringsplaner og byråkratiske godkjenninger. Og på hvor lite SPD prioriterte dette da de to gigantpartiene samarbeidet.

Schulz og SPD klager over at Merkel med sine koalisjoner og ekstreme kompromissvilje har fratatt Tyskland dynamikk, konflikt og mulighet til virkelig å skape forandringer. Men i en verden som oppleves kaotisk, er dét en beskyldning Angela Merkel lever godt med.