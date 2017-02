Han vil beseire Europas mektigste kvinne

Kommentar Angelas Merkels sterkeste utfordrer er EUs varmeste forsvarer. Martin Schulz vil styrke unionen i en tid der andre vil rive ned.

De tyske kristeligdemokratiske partiene, CDU og CSU, utpekte i dag Merkel som kanslerkandidat. Deres juniorpartner i regjeringen, Sosialdemokratene (SPD), valgte nylig Schulz som frontkandidat.

Den tidligere president for EU-parlamentet har gitt SPD sterk fremgang i meningsmålingen. På få uker har sosialdemokratene nesten innhentet kristeligdemokratenes ledelse foran forbundsdagsvalget om et halvt år.

Forsvarer EU

Det er en tid for voksende høyrepopulistiske bevegelser i Europa. Det er populært å gi EU skylden for alt som går galt. Stikk i strid med denne tidsånden står valget i Tyskland mellom to kandidater som både forsvarer EU og som vil styrke de europeiske institusjonene.

Tyskland er på ingen måte upåvirket av protestbevegelsene som vokser i omfang i mange europeiske valg. Det unge partiet Alternativ for Tyskland forsøkte først å profilere seg på EU-kritikk, uten at de nådde sperregrensen ved forrige valg. Da en million flyktninger og asylsøkere ankom Tyskland fra sommeren 2015 ble deres store kampsak innvandringsmotstand. Det har gitt vind i seilene, sterke resultater i delstatsvalg og gjort partiet til landets tredje største i meningsmålingene.

Men Alternativets fremgang på riksplan ser ut til å ha stanset opp. På de siste målingene har partiet en oppslutning i overkant av ti prosent. Til sammen har regjeringspartiene, CDU/CSU og SPD, fortsatt støtte fra godt over 60 prosent av velgerne.

Alternativet vil etter alt å dømme oppleve et politisk gjennombrudd i høst ved å bli representert med en stor gruppe i Forbundsdagen. For første gang vil kristeligdemokratene få en opposisjon i parlamentet på ytre høyre fløy.

Alternativet er en brysom og høylytt opposisjon. Men det er i det politiske sentrum makten ligger, enten velgerne gir Merkel eller Schulz ansvaret for å lede landets neste regjering.

Hardere konkurranse

Den mest interessante bevegelsen nå er at Sosialdemokratene, med en ny frontfigur, klarer å vinne tilbake velgere og gi Merkel mye hardere konkurranse enn hun er vant med. For en uke siden har Merkel 14 prosentpoengs ledelse på Schultz. Nå er dette krympet til kun fire. I søndagsutgaven av avisen Bild har sosialdemokratene nå en oppslutning på 29 prosent og kristeligdemokratene 33 prosent, ifølge meningsmålingsinstituttet Emnid. De Grønne og venstrepartiet Die Linke har begge åtte prosent. Fridemokratene, et liberalt parti, får seks prosentpoeng.

Tyske velgere stemmer ikke direkte på hvem de ønsker skal bli forbundskansler, men det er foretatt meningsmålinger som viser at Schulz har akkurat like høy oppslutning som Merkel, 41 prosent. Det er et sterkt resultat for Schulz som har vært europolitiker i alle årene Merkel har styrt landet.

Schulz vil forbedre og effektivisere EU, og han er ikke redd for å si at unionen må bli mektigere. Da han ble president i EU parlamentet i 2012 sa han at de måtte få større makt og synlighet:

Selvsikker

– Vi representerer 500 millioner mennesker, men er like synlige som bystyret i Pinneberg.

Pinneberg er en liten forstad til Hamburg.

Nå stiller han til valg mot EUs mektigste og lengst sittende regjeringssjef. Merkel har vært forbundskansler siden 2005 og blitt gjenvalgt to ganger. En fjerde valgseier i høst vil gjøre henne historisk i etterkrigstidens Tyskland. Ingen vil da ha regjert lenger enn henne.

Schulz opptrer med stor selvsikkerhet og gir sosialdemokrater fornyet håp om at de på ny kan bli Tysklands største parti. Valgresultatet i 2013 var partiets dårligste på 20 år, med bare 26 prosent oppslutning. Merkels CDU/CSU fikk 41,5 prosent, men siden har oppslutningen sunket dramatisk. Hun er politisk sårbar og Schulz øyner en mulighet.

