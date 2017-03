Kamp mot frie medier

Kommentar Det finnes ikke frie og demokratiske valg hvis informasjon ensrettes og kritikere knebles.

16. april holder Tyrkia folkeavstemming om viktige grunnlovsendringer. President Recep Tayyip Erdogan vil at folket skal gi ham enda større makt, på bekostning av nasjonalforsamling og domstoler. Det skjer i en atmosfære preget av systematiske angrep på frie medier.

En av tre fengslede journalister i verden sitter bak murene i Tyrkia. Samtidig som over 150 journalister er blitt arrestert er 160 mediekanaler er blitt stengt av myndighetene. Mer enn 2500 journalister har mistet jobben.

Alt Erdogan har sagt og gjort de siste ukene må forstås i lys av folkeavstemmingen. Mandag ble det mulig å avlegge forhåndsstemme for tyrkere i andre land og Erdogan har for lengst tatt valgkampen over landegrensene. Å si at han driver en negativ valgkamp er en grov underdrivelse.

Siden sommeren er presse- og ytringsfriheten blitt systematisk begrenset. 21. juli, seks dager etter at Erdogan hadde slått ned et kuppforsøk, ble 131 medieorganisasjoner stengt. Påstanden var at de hadde tilknytning til den religiøse leder Fethullah Gülen og hans bevegelse. Myndighetene påsto hurtig at Gülen var hjernen bak kuppforsøket, men han befinner seg i eksil i USA.

I september ble ytterligere 23 TV og radiostasjoner stengt. Deres publikum var i stor grad kurdere og andre minoriteter. I oktober arresterte myndighetene 12 journalister og ledere fra den uavhengige avisen Cumhuriyet. 14. februar ble Die Welts korrespondent Deniz Yucel pågrepet.

De som våger å bruke ytringsfriheten risikerer å betale en høy pris. Ved å arrestere journalister og stenge deres arbeidsplasser sendes et tydelig signal om hvor grensen for ytringsfriheten går. Ved å ta noen skremmer myndighetene de mange. Slik vil de påtvinge mediene selvsensur.

Det finnes fortsatt uavhengige medier og uredde journalister i Tyrkia. De trenger internasjonal støtte. I morgen kommer den amerikanske utenriksminister Rex Tillerson på sitt første besøk. De to har mye å snakke om, men Tillerson bør bruke anledningen til å minne om hvilke forpliktelser en NATO-alliert har.

NATO er en militærallianse som skal forsvare demokrati, ikke rive det ned fra innsiden.

