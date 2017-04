Gulen-bevegelsen: Scientologi-aktig pengemaskin eller frivillig organisasjon?

Debatt Bør Kulturdepartementet ta regningen når min tyrkiske kone og jeg drikker kaffe? Vi praktiserer jo interkulturell fredsdialog.

FREDRIK DREVON, journalist.

NRK publiserte nylig en reportasje der statskanalen demonstrerer svært begrenset innsikt i tyrkiske miljøer i Norge.

I reportasjen møter vi gulenister med bakgrunn fra Tyrkia. De er tilhengere av Fethullah Gulen, som Tyrkias president Erdogan mener står bak kuppforsøket i Tyrkia 15. juli 2016.

I NRKs reportasje presenteres gulenister som uskyldige ofre. Her kan man lure på om NRK-journalisten har lest sin egen faktaboks, der det står at Gulen «Var tidligere en av Erdogans allierte, men er nå presidentens erkefiende (...)».

Hvorfor spør ikke NRK gulenistene om hva som egentlig ligger bak bruddet mellom Gulen og Erdogan?

Handlet bruddet om kontroll over lukrative privatskoler, eller var det rett og slett en klassisk maktkamp?

Gulenistene i NRK-saken sier de har blitt trakassert av Erdogan-lojale tyrkere. NRK hentet tilsvar fra et par tyrkiske miljøer i Norge som angivelig vil ha gulenistene kastet ut av Norge.

Vi må ha nulltoleranse for trusler og trakassering, uansett hvem som rammes.

Heksejakten på antatte gulenister spesielt, og Erdogan-kritikere generelt, bør fordømmes på det sterkeste.

Finansfobi i NRK

Når det er sagt, er det sterkt kritikkverdig at NRK ikke stiller gulenistene spørsmål om penger.

NRK er dessverre ikke alene i sin finansfobi. I fjor publiserte Morgenbladet en fem-siders reportasje om gulenister, uten å stille ett eneste spørsmål om penger, noe jeg kritiserte i Medier24.

Konkrete spørsmål om økonomi må stilles for å avklare om Gulen-bevegelsen er en Scientologi-aktig pengemaskin, slik Der Spiegel har antydet, eller en ideell, frivillig organisasjon for dialog og felleskap, slik Mangfoldhuset hevder.

Avisen New York Times skrev i 2011 at Gulen-tilhengere har etablert 125 offentlig finansierte privatskoler i USA, såkalte charter schools.

Gulenist-skoler skal ha kanalisert skattebetalernes penger inn i et nettverk av bedrifter og organisasjoner drevet av tyrkiske immigranter, blant annet gjennom tvilsomme byggekontrakter, ifølge amerikanske medier.

Skolene skal også ha blitt brukt til å skaffe visum til tyrkiske lærere som angivelig manglet nødvendig kompetanse.

Kan dette tyde på at gulenismen, bak fasaden av tåke-dialog og multikulturell ukeblad-åndelighet, tilbyr en metode for subsidiesvindel?

Mangel på transparens i gulenisters virksomheter, ikke minst Gulens egen økonomiske situasjon, gjør det vanskelig å svare ja eller nei på dette.

Substansløse søknader

Mangfoldhuset, med avdelinger i en rekke norske byer, er det viktigste gulenistmiljøet i Norge.

Søknadshistorikken til Mangfoldhusets mest aktive gründer, fysioterapeut Fatih Mehmet Deveci, gir et bilde av en mann som til tross for at han stadig skifter beite, hele tiden har fokus på offentlige midler.

At frynsete søknadsvirksomhet er et fellestrekk ved enkelte gulenistmiljøer, fremgår i KIFO-rapport 2015:3.

«Mangfoldhuset har fått avslag flere ganger fordi de ikke har redegjort for hvilke grupperinger som inngår i søknaden.»

Her er noen eksempler på hva man finner om Mangfoldhuset i Offentlig elektronisk postjournal (OEP):

I 2012 søkte Deveci ved Mangfoldhuset i Oslo, om 947.800 statlige kroner for å drive «helseaktiviteter blant eldre i Groruddalen», i samarbeid med en musikkterapeut.

«Positivt tiltak men svært kort prosjektbeskrivelse og høye lønnsutgifter. Utover disposisjon av lokaler, ingen egeninnsats», står det i avslaget fra Helsedirektoratet.

I 2014 fikk Deveci ifølge avisa Groruddalen tilskudd for å holde golfkurs på Grønmo golfklubb for minoritetsjenter. "Det er ikke press, og man kan tenke på å utvikle seg selv. Sporten passer innvandrerkvinnene," sa Deveci.

I 2016 søkte Pinar Gunaydin ved Mangfoldhuset i Drammen om 579.000 kroner fra Kulturdepartmentet (KUD) til kulturturer, svømming og hytteturer for ti barn og to voksne. Når «ungdommer fra inntektsfattige familer» skal svømme, holder det ikke å besøke kommunalt svømmebasseng. Man må leie hytte med badebasseng til 72.000 kroner.

KUD får også lignende søknader fra Tyrkia.

Mustafa Baltaci, «romanforfatter i Tyrkia», skrev i april 2016 et brev til KUD, der han hevder at Norge belønner forfattere ved å kjøpe tusen eksemplarer av skjønnlitterære utgivelser. Baltaci ber KUD om hjelp til å etablere seg som forfatter i Norge.

Baltaci beskriver sitt litterære prosjekt slik:

«Generally I try to focus on interculturality and cosmopolitan ideas in my writings. I mix with existentialism to these ideas.»

Ja, den abstrakte, magiske søknadsformelen om interkulturalitet. Fethullah Gulen kunne ikke sagt det bedre selv.

Åpensinnet dialog

Fatih Mehmet Deveci er i dag rektor ved Northern Lights Internationl School, som reklamerer med at «85 prosent av skolens utgifter dekkes av Utdanningsdirektoratet».

Deveci er også styreleder ved Drammen Montessoriskole AS, som ifølge proff.no har 17 ansatte, og har hatt negativt driftsresultat hvert år siden 2010, med unntak av 2013.

«Investorene [har] alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning», står det på skolens nettsider.

Hvis dette stemmer, bør Deveci publisere dokumentasjon over hvor mye han har mottatt i offentlig støtte, og hva pengene har gått til.

Jeg har ikke forsket på Mangfoldhuset, og for alt jeg vet driver de med mye positivt arbeid.

Men NRK-fortellingen om gulenister som uskyldige ofre, harmonerer svært dårlig med ansiktene ledende gulenister viser i journalførte søknader om offentlige midler.