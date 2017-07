Leder Ett år etter kuppforsøket går utviklingen i Tyrkia i autoritær retning, bort fra det demokratiske Europa.

Tidligere ble Tyrkia ansett som et moderne sekulært demokrati, et forbilde for muslimske land i Midtøsten og en viktig alliert i NATO. Nå er Tyrkias forhold til vestlige land, både i EU og NATO, blitt dårligere enn på lenge. Formelt er Tyrkia fortsatt kandidat til medlemskap i EU, men forhandlingene har for lengst stanset opp og president Recep Tayyip Erdogan sier EU slett ikke er uunnværlig for Tyrkia. Medlemskap er uansett uaktuelt med den kurs Erdogan staker ut.

Kuppforsøket 15. juli 2016 ble utført av en gruppe i det tyrkiske forsvaret og ble slått ned etter noen timer. 249 sivile ble drept. Erdogan var raskt ut med å anklage den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann, uten å fremlegge dokumentasjon som har overbevist mange allierte. Gülen benekter å ha noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA og Tyrkia har forgjeves forsøkt å få ham utlevert.

Kuppforsøk var rettet mot en lovlig valgt regjering og tyrkiske myndigheter har selvsagt rett til å gjenopprette orden og stille de ansvarlige for retten. Norge og andre europeiske land fordømte kuppforsøket, men har samtidig understreket av rettssikkerheten må respekteres. Problemet er at Erdogan etter kuppet har gjennomført omfattende utrenskninger. Titusener er pågrepet og over 100 000 er blitt fratatt jobben. I følge Amnesty International etterforskes 150 000 mennesker, 160 medieorganisasjoner er blitt stengt og mer enn 130 journalister sitter fengslet. Samtidig er unntakstilstanden blitt forlenget på ubestemt tid.

Da Tyrkia i vår gjennomførte en folkeavstemming om grunnlovsendringer fastslo observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OOSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) at den ikke levde opp til demokratiske standarder. Erdogans fikk et knapt flertall for forslaget som innebærer sterkere presidentmakt, avskaffelse av statsministerposten, en svekkelse av nasjonalforsamlingen og mindre uavhengige domstoler.

På årsdagen for kuppforsøket fremstår Tyrkia som et dypt splittet land. Nesten halvparten sa nei til Erdogans plan. Men utviklingen går dessverre i feil retning. Det er tragisk, først og fremst for millioner av tyrkere, men også for Europa.