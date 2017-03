Erdogans trusler

Kommentar Statsoverhodet i et NATO-land truer med at «europeere ikke vil kunne gå trygt i gatene». Få timer etter meier en angivelig IS-terrorist ned uskyldige i sentrum av det britiske demokratiet.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Tyrkias president var riktignok ute og fordømmet angrepet dagen etter og sto fast på at «Tyrkia står i solidaritet med Storbritannia, vår venn og allierte, mot terrorisme, den største trusselen mot global fred og sikkerhet».

Tyrkia er også et av landene som har blitt rammet hardest av terrorangrep de siste årene. Men etter hans leksjon i demagogi de siste ukene, høres Erdogans støtteerklæring nokså hult ut.

I kjølvannet av at noen av hans statsråder ikke fikk tillatelse til å holde valgmøter i europeiske byer, har han blant annet brukt den store tyske nasjonalskammen til å fremme de mest avsindige beskyldningene: Både nederlenderne og tyskerne oppfører seg visstnok som «nazister».

AXEL STØREN WEDÉN er debattjournalist i VG.

Erdogans voldsomme provokasjoner er kalkulert politikk for å samle støtte til folkeavstemning om grunnloven 16. april, som kan føre Tyrkia et skritt nærmere diktaturet. Det har han lyktes med så langt, all den tid utspillene som går ut på å fremstille tyrkerne som ofre i Europa, har bidratt til økt nasjonalisme i Tyrkia.

Ordlyden tok imidlertid, om mulig, en enda mørkere, dystopisk tone i går. Hans beskrivelser av Europa minner om terrororganisasjonen IS sine trusler om Europas forestående dommedag.

– Hvis Europa fortsetter på denne måten, vil ingen europeer, noe sted i verden, kunne gå trygt på gatene, fortalte Erdogan til et knippe tyrkiske journalister på direktesendt TV.

Få timer etter meier en bil gjennom fotgjengere på Westminster Bridge i London, før terroristen fortsetter sin drapstokt med å gå til angrep på en politimann.

Erdogan har strukket strikken så langt det lar seg gjøre overfor europeiske ledere. Forhandlingene om et tyrkisk EU-medlemskap er dødt.

Spørsmålet er hvor stor tålmodigheten er i NATO. Stadig verre vilkår for menneskerettigheter og pressefrihet i landet utgjør et økende problem. Forholdet forsures ytterligere når et medlemsland systematisk går inn for å håne og true andre medlemsland.

Mens Tyrkia fortsatt er en viktig sikkerhetspolitisk alliert for Europa, kan vi sette foten ned for Erdogans forakt for demokratiet og rettsikkerheten. Innvilgingen av asyl til fem tyrkiske NATO-offiserer og diplomater som hoppet av etter kuppforsøket i fjor sommer, og som etter alle solemerker ikke ville fått en rettferdig rettsak i Tyrkia, er et riktig signal om at Norge ikke går på akkord med våre verdier.