Den perfekte politiske storm

Kommentar Tyrkias president angriper vestlige allierte for å være nazister og fascister. Slik driver Recep Tayyip Erdogan valgkamp.

Væpnet med skjellsord rir Erdogan inn i en nederlandsk valgkamp som har vært preget av tema som innvandring og integrasjon.

Slik oppstår en perfekt politisk storm.

Nederland er i stormens øye. Onsdag er det parlamentsvalg. Erdogan har blikket festet mot den tyrkiske folkeavstemmingen i neste måned. Han ber velgerne om større makt til å forme Tyrkia i sitt bilde.

Dobbeltmoral

Erdogan bruker Europa som arena for sin valgkampanje. Flere millioner tyrkere i Europa har dobbelt statsborgerskap og kan stemme i folkeavstemmingen. Like viktig er det å oppildne nasjonalismen i Tyrkia.

Hva egner seg bedre enn å anklage europeerne for dobbeltmoral og islamofobi, særlig i en tid hvor Europa kritiserer Tyrkia for menneskerettighetsbrudd og angrep på ytringsfriheten?

Absurde påstander om nazismens utbredelse i Europa og Nederland som bananrepublikk fyrer opp hans tilhengere, fra Rotterdam til Istanbul. Det gjør også TV-bildene av nederlandsk opprørspoliti i kamp mot demonstranter med tyrkiske flagg.

Nektet adgang

Den som utløste Erdogans vrede var at den nederlandske regjeringen nektet den tyrkiske utenriksminister Mevlut Cavusoglu adgang til riket for å drive valgkamp. Da Tyrkias familieminister, Fatma Betul Sayan Kaya, ankom i samme ærend fikk hun politieskorte ut av landet. Statsminister Mark Rutte begrunnet avslaget med at slike møter kunne utløse uro og konfrontasjoner.

Resultatet ble uansett voldsomme gatedemonstrasjoner og i tillegg en diplomatisk ordkrig mellom Tyrkia og Nederland.

Mot høyre

Den liberale Rutte kjemper en innbitt kamp for å beholde regjeringsmakten, blant annet mot harde angrep fra Geert Wilders på ytre høyre fløy. Rutte har beveget seg mot høyre og klart å komme på offensiven de siste ukene. Da Erdogans utsendte ville til Nederland for å drive valgkamp satte Rutte ned foten. Det ga statsministeren en anledning til å vise at Nederland ikke lar seg presse.

Tyrkia-saken er det altoverskyggende tema i de siste dagene av den nederlandske valgkampen. På valgnatten får vi vite hvem som har tjent på konfrontasjonen mellom Nederland og Tyrkia, Rutte eller Wilders. Rutte, med sin nye harde linje, eller Wilders som i mange år har advart mot muslimsk innvandring. Demonstrasjonsbildene som oppildner Erdogans tilhengere vekker også sinne blant Wilders tilhengere.

Det er ikke uten grunn Geert Wilders kalles Nederlands Donald Trump. Som Trump appellerer Wilders til velgere med liten utdanning fra arbeiderklassen og den lavere middelklassen på småsteder og i industribyer. Men Wilders er en veteran blant europeiske høyrepopulister og han startet sin kamp lenge før Trump startet på sin politiske løpebane

De som har mistet jobben eller sliter med økonomien liker Wilders kamp mot innvandring, globalisering og EU. Mange av de som opplever utrygghet i møte med andre kulturer liker hans kamp mot en påstått islamisering av samfunnet. Wilders spiller på frykten for de fremmede, for tapte arbeidsplasser og for tapt identitet.

Styrker Erdogan

Erdogan og Wilders har, paradoksalt nok, gjensidig nytte av hverandre. Den tyrkiske presidentens skyllebøtte mot Nederland passer utmerket inn i Wilders versjon. Gjør Wilders et brakvalg vil Erdogan kunne si at dette bekrefter hans europeiske fortelling.

Erdogan kommer styrket ut av sitt oppgjør med Europa. Han har fått folkeavstemmingen til å handle om tyrkisk ære og europeisk dobbeltmoral. Vesten har vist sitt sanne ansikt de siste dagene, sier han.

Det samme har han selv gjort. Ved å stemple tyskere og nederlendere som nazister og fascister Erdogan virker rede til å bryte båndene med det demokratiske Europa. Tyrkia har gått i en mer autoritær retning etter kuppforsøket sist sommer, med masse-arrestasjoner og angrep på presse- og ytringsfriheten.

Mye på spill

Tyrkia har vært ansett som et moderne demokrati, en viktig NATO-alliert og en motvekt mot diktaturer og ekstremisme i Midtøsten. Landet har dessuten vært en viktig partner for EU i forsøket på å bremse strømmen av flyktninger og migranter. Nå tar Tyrkias EU-minister, Omer Celik, til orde for å revurdere denne avtalen.

Både for Tyrkia og Europa står mye på spill.

Tidligere har det vært forsøkt glattet over, men nå lar det seg ikke lenger skjule: Broene brennes. En dyp kløft av mistillit skiller Europa og Tyrkia.