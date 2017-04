Demokrati under demontering

Kommentar Den bøllete tyrkiske presidenten med det store egoet ligner mer på en sultan. Nå tar han et nytt skritt mot ettpartistaten.

Han har kastet spydigheter mot Europa, kjørt en ekstremt populistisk valgkamp, strødd rundt seg med gaver til fattige for å samle stemmer, sabotert nei-siden, kranglet med NATO-allierte og pumpet på med nasjonalistisk retorikk.

Og lykkes.

Tyrkias omstridte og populære president Recep Tayyip Erdogan har fått viljen sin.

Da han mandag kveld ringte statsministeren og gratulerte med seieren i folkeavstemningen, var det kanskje mest for å slippe å snakke med seg selv.

For dette er et «ja» som fører til at statsministerposten avvikles. Mens presidenten selv kan gjenvelges for to nye perioder og bli sittende helt til 2029.

Ja-sidens knappe flertall i folkeavstemningen åpner for en grunnlovsreform som styrker presidentens makt, svekker nasjonalforsamlingen og gjør domstolene mindre uavhengige. Flere av endringene er kritisert av Europarådet. Det er en reform som tar Tyrkia i autoritær retning.

Erdogan på sin side sier dette vil gjøre det mulig å styre landet mer effektivt. Han har jobbet for det lenge. Allerede er deler av statsapparatet satt ut av funksjon. Dommere er byttet ut med Erdogan-vennlige folk og over 100 000 statsansatte sparket. Store deler av opposisjonen er fengslet, 160 medier er stengt og de journalistene som ikke er truet til stillhet, er blitt enda bedre på selvsensur.

Det var særlig kuppet i fjor sommer som fikk fortgang på sakene. Oppsiktsvekkende nok kalte presidenten selv kuppet «en gave fra Gud». Erdogan ble mannen som overlevde drapsforsøk og som nå fikk flertall for å arrangere folkeavstemning om sin grunnlovspakke. I mellomtiden satte han i gang sin utrenskning av den tyrkiske staten.

Ikke uventet kommer det påstander om valgfusk og krav om omtelling fra opposisjonen etter folkeavstemningen. Og ingen trenger å tvile på at nei-siden har blitt motarbeidet under valgkampen. Det er heller ikke usannsynlig at det vil avdekkes forsøk på juks. Men internasjonale valgobservatører var på plass. Og at et knapt flertall av tyrkiske velgere stemte ja, trenger ikke bero på juks. Erdogan er rett og slett svært populær. Den karismatiske presidenten sammenlignes ofte med Italias førstepopulist, gamle Berlusconi.

Tyrkias president nyter popularitet blant annet i den fattigere og mer troende landsbybefolkningen. Religiøse har satt pris på reintroduksjonen av islam i det tradisjonelt strengt sekulære landet. Nå er det tillatt med hijab i offentlige stillinger. Og islamske skoler er oppe og står. Den økonomiske veksten har dessuten vært sterk. Og Erdogan har jobbet hardt for modernisering av den typen han ønsker.

Samtidig er Erdogan forhatt blant eliter på kysten og i storbyenes liberale befolkning, som frykter en diktator med islamistisk tilsnitt. Mange har lenge hevdet at Tyrkia snikislamiseres under hans styre.

Nå har Tyrkia siden fødselen vært mer eller mindre autoritært. Selv om de liberale kreftene har lang tradisjon, og selv om landet (på papiret) har vært et demokrati i 65 år, har regimekritikere, minoriteter og annerledestenkende alltid blitt nedprioritert - ved behov.

Selve grunnloven som nå skal endres, ble skrevet av kuppmakerne i 1980. Den ble laget blant annet for å holde minoritetene utenfor politisk makt. Mange var enige om at den trenger reform.

Men presidenten som selv har vært så lemfeldig med å beskylde europeiske politikere for nazi-metoder, har ikke lenger til hensikt å reformere Tyrkia i liberal retning.

For noen år siden kunne det se slik ut. Hans arbeid for økt velstand var ikke bare spill for galleriet.

Men nå virker Erdogan først og fremst opptatt av å sikre sin makt. Og på veien dit har han satt ny rekord i antall fengslinger, brudd på menneskerettighetene og sensur. Opposisjonen er svak. Kranglingen i offentligheten går stort sett mellom to islamistvarianter. Frem til nå presidenten og hans parti ofte blitt stoppet av rettsapparatet. Med dagens resultat svekkes også det.

Tyrkia ledes av en mann med et stort ego og tidvis bøllete oppførsel. Det er en dårlig nyhet at han nå får enda mer makt. Først og fremst er det nedslående for alle tyrkere som ønsker å leve i en rettsstat.

Nesten hundre år etter at landsfaderen - riktignok med hard hånd - forsøkte å bygge et moderne Tyrkia etter vestlig, demokratisk modell, ser kampen ut til å være tapt.