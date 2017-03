De skaper vrengebilder av Europa

Kommentar Sterke menn i øst, presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan, skaper vrengebilder av Europa for å tjene sine egne interesser.

Erdogan spiller på alle instrumenter for å vekke tyrkisk nasjonalisme foran en folkeavstemming i neste måned som kan gjøre ham enda mektigere. Han trenger en fiende og har funnet den i Europa. Både den tyske og nederlandske regjeringen oppfører seg som nazister, mener presidenten. Søndag angrep han direkte forbundskansler Angela Merkel: Du benytter akkurat nå nazimetoder.

De sjokkerende angrepene mot demokratiske land skyldes at noen av hans statsråder ikke har fått tillatelse til å holde valgmøter i europeiske byer. Presidenten anklager vestlige land for dobbeltmoral, tilsynelatende uten å se ironien i at han selv sterkt har begrenset presse- og ytringsfriheten. Erdogans brutale anti-europeiske kampanje skiller seg fra Putins mer subtile forsøk på å undergrave EU og vestlige institusjoner.

Russiske statsstøttede medier er eksperter i å lansere alternative fakta. Ved å presentere nye udokumenterte påstander og utvanne fakta blir det vanskeligere å skille sant fra usant, og virkelige nyheter fra falske. I tillegg kommer den russiske hackingen som etterretningstjenestene i vestlige land advarer mot. Når dette blir påtalt kaller Kreml det for utslag av en hysterisk anti-russisk kampanje.

Ved å oppildne til nasjonalisme forsøker autoritære ledere styrker sin egen posisjon. Metodene er ulike, men hensikten er å beskrive et demokratisk Europa i forfall og konflikt. Mens Erdogan kaller sine allierte i Europa for nazister omtaler han Putin som sin venn, sist under et besøk i Moskva 10. mars.

Slik Erdogan oppfører seg mister han sine siste venner i Europa og setter samtidig en endelig sluttstrek for forhandlingene om EU-medlemskap. Forholdet til NATO settes på prøve. Det virker ikke som noe av dette betyr noe for presidenten. Hans prosjekt er et annet.

16. april skal tyrkerne stemme over flere endringer i grunnloven. Hvis de blir vedtatt vil det skje en sterk maktoverføring til presidenten. Statsministerposten avvikles, nasjonalforsamlingen svekkes og domstolene blir mindre uavhengige. Erdogan kan bli sittende til 2029.

EU sto sammen mot skjellsordene fra Ankara. Det liberale sentrum vant det nederlandske valg. Tyrkia og Russland minner europeerne om at liberale verdier og demokrati ikke er noe selvsagt. Slik kan Europa gjenfinne seg selv under angrepene fra såkalt sterke menn.

