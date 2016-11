Tid for gransking

Kommentar De mest vergeløse trenger sterkest beskyttelse. De som ikke selv kan stå opp mot overmakten, trenger at noen andre gjør det for dem.

Tiden er inne for å granske den ulovlige tvangsbruken i norsk psykiatri. Spørsmålet om ulovlig tvang har vært fremme jevnlig, i flere år. Helseminister etter helseminister har forsøkt å gjøre noe med det. VGs dokumentasjon av den massive ulovlige tvangsbruken viser at de ikke har nådd frem.

Det har ikke en gang eksistert en samlet oversikt over bruken og dokumentasjonen av tvang i psykiatrien. VG har måttet jobbe i flere måneder for å få ut informasjonen fra enkelt institusjoner. Her har de prøvd alle triks i boka for å skjule sine tall. Det er skammelig, og forteller mye om en kultur der de ikke er vant til å bli sett i kortene.

Hvis det er noe område i samfunnet der åpenhet er helt avgjørende, så er det der det er samlet mye makt. Psykiatrien rår over kraftige maktmidler rettet mot enkeltmennesker. Det å binde en person i belter, er svært inngripende, både fysisk og mentalt. Slik makt må kontrolleres.

Det er derfor vi har kontrollkommisjonene. Og hvordan fungerer de? VG har avdekket at de ikke gjør jobben sin. De psykiatriske pasientene har i virkeligheten ingen som ivaretar deres interesser dersom de utsettes for ulovlig tvangsbruk. De er overlatt til seg selv, vergeløse og rettsløse.

Helseminister Bent Høie erkjenner problemet i en kronikk her i VG. Han skriver blant annet: «Vi har rett og slett hatt for liten styring med den kraftigste formen for maktbruk som finnes overfor alvorlig syke mennesker».

Det lover godt at helseministeren på denne måten tar ansvar. Ikke bare for det som skal skje fremover, men også for det som har skjedd så langt. Han peker på ulik praksis ved ulike institusjoner, og løfter frem noen av dem som har lykkes med å kutte kraftig ned på tvangsbruken. For de finnes også. Heldigvis.

Flere ledende advokater foreslår nå at forholdene i psykiatrien granskes. Det er et godt forslag. Dette kan skje på ulike måter. Det viktigste må være å finne frem til systemfeilene, og årsakene til at vi står der vi står i dag.

Det VG har avdekket, må uansett få konsekvenser. Ansvaret må plasseres. Ikke for å henge ut enkeltpersoner som har gjort sitt beste innenfor et system og en kultur der den ulovlige tvangsbruken har vært akseptert. Men for å komme til bunns i det som har skjedd.

Og ikke minst; for å gi de som er utsatt for ulovlig tvangsbruk, en oppreisning. Økonomisk – og kanskje enda viktigere – en klar beskjed om at vi ser dem. At storsamfunnet ser hva de har vært utsatt for, og ønsker å rette opp igjen feilene fra i går. Det som har skjedd, kan ikke gjøres om. Men det går an å strekke ut en hånd, i håp om at det kan lette byrden. I hvert fall for noen.