Trump i maskineriet

Kommentar Donald Trump overfôrer Kongressen, departementene, direktoratene og statlige etater med så mange lover og tiltak at systemet risikerer å få forstoppelse.

Det tok president George W. Bush nærmere tre og et halvt år å passere den vonde grensen hvor et flertall av det amerikanske folk mente han gjorde en dårlig jobb. Obama gjorde det på to og et halvt. Og det er også gjennomsnittet for de seks siste presidentene; to og et halvt år før de misfornøyde er flere enn de fornøyde på Gallups målinger.

For Donald Trump tok det åtte dager.

Samtidig med at orderen gikk ut før helgen om å sperre grensen for syriske flyktninger og folk fra en rekke land med muslimsk flertall, hadde Trump passert denne smertegrensen.

I sin andre uke i Det hvite hus har han fremprovosert massedemonstrasjoner ved internasjonale flyplasser over hele landet og skaffet seg selv mer negativ publisitet enn selveste Richard Nixon klarte i løpet av sin halvannen periode lange presdentperiode.

Hvorfor gjør han dette?

Selv sterke innvandringsskeptikere i USA anser denne plutselige stoppen i innreise for å være forhastet. Han skal knapt nok ha konsultert de berørte departementene og direktoratene før han innførte forbudet. Det hersker forvirring og uenighet om hvilken juridisk dekning han har for vedtaket. Personale på flyplassene er usikre på hvordan situasjonen skal håndteres - Trump har kastet internasjonal lufttrafikk inn i en tilstand av kaos

Det er åpenbart viktig for Trump å fremstå som handlekraftig. Næringslivsbakgrunnen hans ble oppgitt av de fleste velgerne som en av hovedgrunnene til at de stemte på ham. Siden han ikke har noen politisk erfaring fra før av, kjenner de fleste hans lederstil først og fremst gjennom reality-serien The Apprentice, hvor han ansatte og avsatte folk i et bankende kjør.

Denne tilsynelatende handlekraften har han tatt med seg til Washington, hvor ingen så langt kan beskylde ham for å holde tilbake på valgløftene. Han underskriver ordre og setter i gang lovarbeid raskere enn noen helt klarer å fange opp.

Men Donald Trump er nødt til å spille på lag med systemet om han ønsker å få noe gjort. Hvis han opptrer for egenrådig, overfôrer Kongressen med lovforslag, setter i gang dramatiske tiltak som alle føderale og statlige instanser ikke er i stand til å håndtere, går systemet i vranglås og alt stopper opp.

Det vet alle med politisk erfaring. Og det mangler altså Trump.