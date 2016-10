En knekt eks-ordfører

Kommentar Det Bergens tidligere ordfører har igjen er stilen.

Trude Drevland var den livlige, tidvise grenseløse, lattermilde og ofte høyt elskede ordføreren i Bergen. Ingen andre kunne kombinere det beste fra det bergenske og nordnorske slik som henne. Forfinet og fresk. Manikyrert og folkelig. Hun ba om stor plass og fikk det, fordi hun og appellerte både til høy og lav.

Det som er igjen er manikyren. For Drevland ser fortsatt flott ut, helt ut i fingerspissene. Men den velkjente latteren og munndiareen var helt fraværende da hun i lanserte sin bok «Litt privat».

– Jeg elsker å være ordfører. Jeg hater å være borte fra all aktivitet. Jeg vil bare at dette marerittet er over så fort som overhodet mulig, sa Drevland i en ganske dyster seanse. Hun leste til og med opp sine svar fra et ferdigskrevet manus.

Det er lett å forstå at hun er knekt. Hun står uten jobb, uten inntekt, mannen er i fengsel dømt til å betale millionerstatning for underslag. Selv har hun en alvorlig straffesak hengende over seg. Før jul blir det kjent hva statsadvokaten gjør i korrupsjonssaken mot Drevland. Ifølge NRK ligger det an til tiltale for grov korrupsjon. Men den saken ville ikke Drevland si noe mer om. Selv om det er saken alle er interessert i. Ikke minst henne selv.

– Saken er det eneste jeg tenker på. Den kommer hver eneste time, hver dag i livet mitt, var det Drevland ville si.

Selvkritikken uteble. Til forfatterens forsvar kan man legge til at hun heller ikke peker på andre store syndebukker.

Drevlands fall eskalerte da hun i fjor høst ble siktet for grov korrupsjon. En sittende ordfører, rett før valgkampen, i statsministerens hjemby, i Solbergs eget partilag!

Drevland avviser i boken at hennes sak er årsaken til at Bergen Høyre gjorde et elendig valg. Men saken kom naturligvis svært ubeleilig for partiet, snudde opp ned på Bergenspolitikken og skapte trøbbel for andre mektige aktører i partiet. Og resultatet er jo kjent. Valgnederlaget var knusende. Arbeiderpartiet overtok ordførervervet.

Media hadde avslørt den ene pinligheten etter den andre. Ifølge Bergens Tidenes egen rapport om hvordan de gravde, startet avisen arbeidet etter at Drevlands sønn la ut skrytebilder av tur med privatfly og luksushotell på Facebook.

Det viste seg at Drevland og og sønnen hadde reist i privatjet og bodd på luksushotell i Venezia betalt av cruisereder Torstein Hagen. De dro for å delta i sjøsettelsen av Hagens skip Viking Star. Senere ble det avslørt at Trude Drevland hadde bedt sin partifelle næringsminister Monica Mæland om å endre regelverket slik at Hagens cruiserederi kunne registrere skip i Norge. Nettopp slik rederen hadde ønsket seg.

Det gjenstår å se om Drevland blir tiltalt. Men uansett utfall av etterforskningen, står Drevland igjen med mer enn en ripe i lakken. For det store problemet for henne ble raskt egen håndtering av saken. Drevland har gitt flere ulike versjoner. Hun påsto blant annet annet at det var med andre passasjerer i privatflyet som ikke var med. Etterpå unnskyldte hun seg med dårlig korttidshukommelse på grunn av stress.

Disse unnamanøvreringene gjør at hun er ferdig i politikken. Det ser også ut til å hun har innsett selv. «Mitt politiske hjerte har ikke sluttet å slå», skriver Drevland til sist i boken. Men dn energien får hun ikke brukt i partipolitikken lenger. Hun har derimot brukt den til å skrive en bok. Det synes å være en bok hvis viktigste funksjon blir egen-terapi.