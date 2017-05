Roseborgen

Kommentar VERDAL (VG) «Trondheim Arbeiderparti må være teflonbelagt», skrev politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adressa da avisen denne uken publiserte den første lokale meningsmålingen etter Olsø-saken.

Hovedstaden i Midtens rike er inne i sitt fjortende år med sosialdemokratisk styre.

I Trondheim spør ungene «kainn ein mainn bli ordfører?» Siden 2003 har Rita Ottervik (50) akslet roseborgens ordførerkjede, og har for lengst passert regjeringstiden til byens enormt populære burgermester gjennom nesten hele 1990-tallet, Marvin Wiseth (H).

Normalt skulle befolkningen vært «skitlei» av både Arbeiderpartiet og Røde Rita etter så lang tid.

En slitasje som i hvert fall burde kommet til uttrykk etter det siste årets motbør, med flere reguleringssaker der Ap øyensynlig har handlet i strid med folkeviljen. Samt viraken rundt Rune Olsø, selvfølgelig. Partiets superstrateg som skulle bli første leder av det forente Trøndelag Ap, en makt-akkumulert storkoalisjon uten sidestykke.

I stedet er Olsø under politietterforskning. Beskyldt for å ha solgt politiske tjenester til eiendomsutviklere.

Ap sto på for det kontroversielle utbyggingsvedtaket om Trondheim Spektrum, en antatt monsterhall på Øya, Trondheims sentrumsnære «indrefilet» knyttet til Midtbyen via Elgeseter bru. Ap ledet også an i omreguleringen av det bynære jordbruksområdet Overvik og forsøket på å ta Kystad ut av kommunens verneplan for å bygge boliger der. I begge saker skal Rune Olsø ha vært vært aktør, på begge sider av bordet, ifølge anklagene.

Hvorvidt det er tilfelle, gjenstår å se. Økokrims etterforskning av Olsø for påvirkningshandel er uansett lite gunstig opinionsmessig for en fremskutt politiker. Det skulle man tro slo ut på en meningsmåling som dette. Men nei. «Velgerne tilgir det meste», fremholder Aglen. Antagelig mener mange av dem sågar at det ikke er noe å tilgi.

Det viser seg gang på gang at politiske skandaler ikke har noen vedvarende konsekvens for et parti.

For det første fordi de som sympatiserer politisk i utgangspunktet vil skille mellom partiet og det en enkeltperson kan ha gjort. For det andre vil en tydelig leder som Rita Ottervik fremstå med styrket troverdighet når det er hun som går for anmeldelse og vil rydde opp, slik som i Olsø-saken.

– Det er mange som reagerer sterkt, blir sinte og opprørte. Men de som roper høyest er ofte folk som likevel ikke vil stemme det partiet, sier professor i statsvitenskap Anders Todal Jenssen til Adresseavisen. Valgforskeren kaller tilgivelsesevnen og – viljen i slike saker «påfallende».

Effekten av politiske skandaler er ikke nødvendigvis graden av alvorlighet, men hvordan det hele blir håndtert.

