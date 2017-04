Kommentar: Det måtte en mørkekvinne til

Kommentar Kirken kritiserer Islamsk råd for nikab-ansettelsen. Menn med rare hatter og horrible meninger, derimot, er greit.

Islamsk råd (IRN) ansatte i mars Leyla Hasic (32) som administrasjonskonsulent. Det ble bråk. Hun bruker ansiktsslør. Protestene har haglet mot organisasjonen som får statsstøtte blant annet for å drive dialogarbeid. Muslimske menigheter har trukket seg ut, kulturministeren truer med å kutte støtten.

Også kirken har latt seg provosere. - Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd, til Klassekampen. Det er første gang kirken kritiserer IRN offentlig. Kirken bidro da Islamsk råd ble opprettet i 1993. I snart 25 år har de to hatt jevnlig dialog.

Og det er forståelig med reaksjonene på ansettelsen. Men hva med mørkemennene kirken og myndighetene har ønsket å ha med på bilder og dialog alle de foregående årene?

Det måtte et slør til. Et av de mest opplagte eksemplene er imam Nehmat Ali Shah, som i oktober i 2015 var vert da kulturminister Thorhild Widvey (H) og norske pressetopper (blant annet VGs tidligere sjefredaktør) ble med på religionsvandring i Oslo. Den nå avgåtte Widvey hadde måneden før delt ut 178 000 kroner til hans moske for intet mindre enn «dialog og tiltak mot radikalisering». – Målet er å bryte ned grenser og forebygge ekstremisme, sa hun til Dagsavisen.

Forebygge ekstremisme, ja. Et par år tidligere sa imamen at norske medier er «jødestyrt». I 2016 deltok han i markeringer til støtte for drapsmannen til en liberal guvernør i Pakistan som sørget for benådning for en kristen kvinne anklaget for blasfemi. Men selv etter dette ble Shah invitert med presseoppbud til kirken, til et solidaritetsmøte etter drapet på en fransk prest. Møtet i fjor var rett nok i Den katolske kirken. De hadde kanskje ikke fått med seg at Shah støttet drap for blasfemi og at mange norske muslimer har krevd Shahs avgang.

Det er symboler som håndtrykk eller slør, som skal til. Da blir det oppvask. Samtidig ignoreres de mer gjennomgripende, strukturelle problemene.

Og det er klart man ikke kan ha dialog bare med folk man er enig med. Men et sted må det finnes en grense. Hendelsene minner om statsrådsskandalen i Sverige i fjor, hvor alle tilsynelatende levde godt med at boligminister Mehmet Kaplan pleide ekstremist - og islamistkontakter. Helt til en av hans medhjelpere nektet å håndhilse på en kvinne. Da eksploderte det. Etterpå fikk statsministeren kritikk for ikke å ha grepet inn tidligere mot Kaplan. Mange av forholdene var kjent for lengst.

Islamsk råd tabbet seg ut da de ansatte en nikabkledd kvinne. Men det er i grunnen ikke den største skandalen. Den største skandalen er at vi ikke så dette komme - på mils avstand.