Nå kommer vi, helårssprekinger!

Se opp! I januar oversvømmer vi treningssentrene med skippertakssvetten vår og driver hverdagens kryss- og crossfit-flinkiser på flukt.

Ja, det stemmer: Det er januar og halve Norge vil skjerpe seg. Det skjer hvert år. Like fullt ser nyttårsforsett-utøverne ut til å komme som julekvelden på kjerringa på helårs-entusiastene.

De blir oppgitt. Flekser litt med brynene og ruller med øynene. Kanskje må de ta armøvelsene til høyre for speilet. Kanskje må de se en litt bred bak okkupere spinningssetet de pleier å ha.

KOMMENTERER: VG-journalist Ingvill Dybfest Dahl meldte seg på kickboxing i januar 2016. Og sluttet i mai. Foto: , Privat

Enkelte treningsprakteksemplarer blir angivelig hjemme i flere uker (forvist til slynge, manualer og pull-up-stativ), for å slippe å vasse i viljesvake sjeler.

Vel, jeg er en av disse viljeveike sjelene. Jeg har levd et helt liv etter skippertaksprinsippet. Det funket selvsagt bedre den gangen jeg hadde fire fag i semesteret med åtte innleveringer per fag, enn den gangen på 90-tallet da jeg så på «Dallas» og drakk øl i ti måneder og leste til franskeksamen i to uker. Noe lærer man underveis.

De fleste vet at jo hyppigere skippertakene er, jo mer nytte får man av dem – og jo mindre slitsomme blir de.

Vi er ikke dumme, vi er bare litt late.

«Januar-skjerpings» handler heller ikke nødvendigvis om at vi tror alt blir så annerledes i det nye året. Men på samme måte som det kan være logisk å starte opp nye prosjekter etter sommerferien, er det ikke så veldig underlig at man etter uker med julemoro, julekos og julekost er klar for forandring den måneden det ikke skjer en dritt, og du uansett er blakk og forspist.

Jeg får altså ikke dårlig samvittighet på hverken dine eller mine vegne:

For det første: Alle vi støttemedlemmer er med på å finansiere den gode plassen du har på treningssenteret resten av året. Vær så god!

For det andre: Litt trening er bedre enn ingen trening. Og for enkelte av oss viljeveike blir januartreningen inngangen til i hvert fall noen nye vaner.

Kanskje finner vi ut at fem økter i uka er urealistisk for oss, men å gå til og fra jobben er helt overkommelig. Kanskje innser vi at vi får fnatt av salsynkroni, men elsker å danse i utakt bak blokka.

Kanskje kunne vi alle prøvd et nytt nyttårsforsett i år: Å ikke ergre oss over dem som prøver å gjøre positive endringer i livet sitt - samme hvor håpløse forsøkene kan virke.

Jeg skal i hvert fall stå forrest i heiagjengen for meg selv – minst til første uken i februar.