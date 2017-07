Fotobokser funker. Dessverre.

Leder Flere kjører for fort, flere tas for kjøring i ruspåvirket tilstand, men færre dør i trafikken, ifølge tall fra UP, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen.

Sommeren er like fullt høysesong for trafikkulykker, og det er i hovedsak vi som ferdes på norske veier som kan gjøre noe til eller fra med dette.

"Mye tyder på at vi må skjerpe både trafikkovervåkningen og samfunnets reaksjoner overfor dem som forsettlig bryter reglene.

Mange ulykker ville vært unngått om alle fulgte «Kardemommebestemmelsen» i Vegtrafikkloven: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Denne paragrafen kalles også grunnregelen, og bygger på de to viktigste målsettingene for trafikklovgivningen: trafikksikkerhet og effektiv og smidig trafikkavvikling. Et forhold regnes som uaktsomt og dermed potensielt straffbart idet fare oppstår ved kjøringen. Eksempelvis en forbikjøring hvor man som bilfører ikke har tilstrekkelig oversikt over motgående trafikk.

Som regel går det bra. Når det ikke gjør det, er konsekvensene deretter. Har man opptrådt klandreverdig kan skyldspørsmålet også utløse et ruinerende erstatningskrav. Uvettig kjøring kan ødelegge eget og andres liv.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 135 mennesker omkom og 656 ble hardt skadd i veitrafikkulykker i fjor. Går vi fire tiår tilbake var antallet trafikkdrepte fire ganger så høyt. Nedgangen skyldes flere forhold. Bilene er blitt sikrere, veiene bedre, myke trafikanter har fått mer gang- og sykkelvei, fokuset på trafikksikkerhet har økt, det samme har kvaliteten på trafikkopplæringen.

Selv om 135 omkomne regnes som et lavt tall, sitter det pårørende, familie og venner som finner fattig trøst i den slags statistikk. Ulykker kan forebygges enda mer. Midtdelere og andre sikkerhetstiltak kan gi oss tryggere veier. Men fortsatt veier den menneskelige faktor tyngst.

Mye tyder på at vi må skjerpe både trafikkovervåkningen og samfunnets reaksjoner overfor dem som forsettlig bryter reglene. Fotobokser funker. Dessverre.

Altfor mange bilførere evner åpenbart ikke å forstå hvilke farer de utsetter andre mennesker for ved egen uvøren opptreden. Absolutt alle vet at det er ulovlig og livsfarlig å kjøre for fort eller i påvirket tilstand. Den som med vitende og vilje gjør dette likevel, må forespeiles en straff som svir såpass at man av egeninteresse, om ikke annet, ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade.