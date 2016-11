Jeg er lærer, ikke legesekretær

Debatt Som lærer bruker jeg mer og mer av arbeidstiden på byråkrati.

ANONYM, lektor i Oslo-skolen

I 2014 lovet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han skulle fjerne tidstyvene og gi lærerne mer tid til undervisning. Min opplevelse som lektor ved en norsk videregående skole er det motsatte. Mer og mer av min tid er jeg sekretær, ikke lærer.

Jeg har ikke statistikk, jeg kan bare beskrive en vanlig dag i klasserommet. Norsktimen rundes av, og som vanlig står en klynge elever igjen med mobil i den ene hånda og en legeattest i den andre.

Jeg hører om elevene har noen spørsmål, og det har de: Om fravær. Om dokumentasjon. Etter timen kommer de mer inngående detaljene bak boblejakka.

Om biologitimen hvor faglærer feilaktig har oppført ti minutters fravær, om en skadet ankel, migrene, menssmerter, en bestemor på dødsleiet. Sensitive, private opplysninger, medfølgende en knapp to-linjers formulering fra et legesenter.

Da jeg studerte på universitetet leste jeg om nordisk språk og fremstillinger av den andre i vestlig litteratur. Jeg ønsket å formidle språkglede og leselyst. Dessverre opplever jeg ofte at jeg hadde hatt mer nytte av en sosionomutdannelse i min skolehverdag.

Avklaring av arbeidsevne, oppfølging og rapportering av kapasitet, tilstedeværelse og stormøter med instanser som psykologer, leger og NAV.

Dette er noen av arbeidsoppgavene til en jobbkonsulent i en attføringsbedrift. En norsklærers jobb, bortsett fra undervisningen, da, innebærer også å måtte følge opp, tilrettelegge for elevens helseutfordringer, kategorisere og skrive ned fraværstypene i en sinnrik labyrint, sende ut fagvarsler, først ved tre prosent, deretter fem prosent, så ti prosent, initiere samtale med eleven og be om å fremskaffe dokumentasjon, så varsle avdelingsleder som arrangerer møter hvor foreldre, rådgiver, avdelingsleder, elev og kontaktlærer møtes.

Videre oppfølging avhenger om «fraværsfrekvensen» avtar eller øker.

Lærerne lever, som våre skjermfrelste ungdommer, midt oppi den digitale virkeligheten. Og på samme måte som elever passerer myndighetsporten på sin livsreise, seiler stadig nye datasystem med «høy gjennomstrømming» hastig forbi. Disse systemene gir oss også autoritet til å samle informasjon og katalogisere fravær fra såkalt ordinær undervisning. Med fare for å kjede leseren kan jeg kort nevne kodene vi opererer med: U betyr udokumentert, L er legitimert, D er dokumentert, R er religiøs høytid, E er legeerklæring, B er bortvisning og A er annen avtalt opplæring.

For hvert minutt elever er fraværende, skal dette sirlig nedtegnes i fraværssystemets mørke gap, faglærer skriver først, deretter har kontaktlærer et overordnet ansvar for å gå etter og eventuelt forandre kodene til U, L, E, R, B, D eller A i ettertid, med tilbakevirkende kraft. Hvis omstendighetene for eksempel gjør at man blir syk, eller at eleven bruker lang tid på å fremskaffe dokumentasjonen, har det gjerne gått ut noen fagvarsler allerede.

På vår skole opererer vi med et «tre-trinns-varslingsprogram», hvor foresatte, eleven, rådgiver, kontaktlærer og administrasjon vil motta en sms, gjerne søndags kveld, midt i arbeidsdagen eller under middagen, hvor elevens navn xxx står i fare for å ikke få vurdering i xxx på grunn av U-fravær.

Den digitale virkeligheten gir oss rom til å katalogisere alt, fra den angstridde jenta i hijab, til skoleelevers tannproblemer og menssmerter, levende templer med sykdommer og problemer, dette er viktig og underliggende informasjon som må frem i lyset, fra den klamme hånda strekker den krøllete lappen opp mot kateteret, videre opp steintrappene for en liten hvil på kontaktlærers pult, så tastes inn, og til slutt sperres inn i arkivskapet under potteplanta i administrasjonen.

Og mens alle psykiske lidelser, tannverk, tarmproblemer og benbrudd ligger spent fast og kanskje freser litt, eller smykker seg med sin ferske diagnose, søker øynene mine opp på timeplanen og konstaterer at jeg har nitten timers undervisning å forberede. Og at jeg ikke vil vite. Alt.