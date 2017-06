To filmer om et folkemord

To nye Hollywoodfilmer forteller hver sin versjon av et hundre år gammelt folkemord. Den ene baserer seg på versjonen de fleste forskere og historikere er enige om. Den andre forteller versjonen som er mest komfortabel i dagens utenrikspolitiske situasjon.

"The Promise" har ikke fått norsk distribusjon. Og filmanmelderne ville sikkert hatt sine innvendinger. Den er et melodrama med en forutsigbar dramaturgi. Men som så mange klassiske Hollywoodproduksjoner er den også effektiv, gripende, spennende og underholdende. Og i tillegg forteller den altså en viktig historie – i hvert fall deler av historien.

Filmskaperne, deriblant Terry George som også regisserte og skrev manus til den sterke «Hotell Rwanda» om folkemordet på tutsiene i den afrikanske staten i 1994, hevder at de er blitt utsatt for en bevisst svertekampanje som Tyrkia selv står bak. En kampanje som blant annet har gått ut på å trolle kjente nettsteder som Internett Movie Database (IMDB) med dårlige anmeldelser allerede før premieren.

Det mest oppsiktsvekkende mottrekket mot «The Promise», er likevel en konkurrerende film, «Den ottomanske løytnanten», som hadde premiere i USA nesten samtidig, og som også har Hollywoodressurser foran og bak kamera.

Ser man trailerne til «Løytnanten» kan man nesten forveksle de to filmene. Storslått historisk kjærlighetsdrama med den tyrkisk-armenske konflikten i 2015 som bakgrunn. Michiel Huisman («Game of Thrones») spiller den kjekke tyrkiske offiseren som trosser sine overordnede og redder en gruppe armenere fra å bli drept.

Men det skal være vesentlige forskjeller i premissene for handlingen. Mens «The Promise» fremstiller fordrivelsen av armenerne som et planlagt og nøye orkestrert folkemord under dekke av tvangsevakuering, forteller «Løytnanten» en historie om en konflikt mellom to folkegrupper hvor det begås overgrep fra begge sider.

The New York Times melder om konflikter under produksjonen av «Løytnanten». Tyrkiske produsenter skal ha presset på for å fjerne eller tone ned scener som viste tyrkisk brutalitet. Regissør Rubin har ikke villet uttale seg om filmen til mediene i det hele tatt. Ifølge hans samarbeidspartner Michael Steel skal han ha ønsket å fjerne navnet sitt fra plakaten, men måtte la det stå av kontraktsmessige hensyn.

Det er ikke første gang tyrkiske interesser skal ha grepet direkte inn for å påvirke Hollywoods gjenfortelling om det armenske folkemordet. Ifølge en artikkel fra tidsskriftet Film Quarterly skal tyrkiske myndigheter ha lagt et enormt press på filmselskapet Miramax og deres eiere i Walt Dismey Company, da den kanadisk-armenske regissøren Atom Egoyan i 2002 ville lage filmen «Ararat» om det armenske folkemordet.

Og allerede på 1930-tallet skal Tyrkia ha lagt press på Hollywood da Metro-Goldwyn-Mayer ville lage film av den østerrikske forfatteren Franz Werfels mursteinsroman, «De førti dagene på Musa Dagh».

Werfels roman er kanskje det største bidraget til å gjøre folkemordet på armenerne kjent for verden. Den storslåtte fortellingen om en liten landsby i Armenia som forskanser seg på fjelltoppen Musa Dagh – Mosesfjellet – i 1915 og holder stand til de blir reddet sjøveien av den franske marinen, er bygget på virkelige hendelser, og utgjør også klimakset i filmen «The Promise».

Romanen ble utgitt i 1933, og den kom på norsk to år senere. «Man kan forstå at et stoff som dette nettopp må finne den intimeste gjenklang hos en jødisk-tysk forfatter som Franz Werfel. De jødeforfølgelser som i de siste år er satt i gang midt i det civiliserte Europa har sikkert til det ytterste skjerpet hans sans for det helvede som hans brødre i Armenia har måttet stifte bekjentskap med», skrev Aftenpostens anmelde, forfatteren Finn Halvorsen.

Det var profetiske ord fra en mann som senere skulle havne på feil side under den neste krigen. Armenernes skjebne var et varsel om hva som skulle skje i Europa i enda større skala.

Utryddelsen av armenerne blitt kalt «det glemte folkemordet». Det er ikke en helt presis beskrivelse. Det er fortsatt et fornektet folkemord i mange kretser. FN unnlot å anerkjenne det i sin fulle bredde ved hundreårsmarkeringen så sent som for to år siden. Versjonen som serveres i «Den ottomanske løytnanten» med en uoversiktlig konflikt som hadde overgrep på begge sider, er en mer komfortabel versjon for statsledere i en tid hvor Tyrkia blir mektigere og mer aggressive.

Men glemt er det ikke. Vissheten om det er blant annet holdt i live av romaner som «Musa Dagh» og filmer som «The Promise».