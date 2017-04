Tiggerforbud er ikke løsningen

Leder De kriminelle tiggerbandene må stoppes.

TV-dokumentaren om Romania-bandene i Bergen har blåst fornyet liv i debatten om et generelt tiggerforbud. Uten å kjenne til annet grunnlagsmateriale enn det som ble presentert i NRKs «Brennpunkt» tirsdag, fremsto undersøkelsene og reportasjene fra dette bisarre miljøet som troverdige.

"Den eneste grunnen til at de rumenske bandene er til stede i Norge, er fordi det er et marked her.

Alvoret er tydelig nok: Dette er organisert kriminalitet. Det handler om menneskehandel, prostitusjon, narkosalg, tyveri, svindel og utpressing. Det handler IKKE om mennesker som tigger av nød. Virksomheten NRK har dokumentert minner mest av alt om mafiaoperasjoner med et utkomme som overstiger basale behov for mat og drikke.

Les også: Solberg vil fortsatt ha tiggeforbud

Det opplagte spørsmålet om tiggerforbud har imidlertid ingen opplagte svar. Vi har forståelse for at aggressive tiggere opprører folk. Systematikken i aktiviteten skremmer. Hvordan tilsynelatende nødstilte mennesker i det ene øyeblikk trygler om en almisse, for i det neste å legge ut skrytevideoer med bunker av norske tusenlapper, er mildt sagt provoserende. Noen hver kan ha grunn til å føle seg skuffet og rundlurt.

Men hvis vi skal forsøke å holde hodet kaldt, er det ikke vi nordmenn som har størst grunn til å mene oss utnyttet. Mange av de involverte, ikke minst de unge jentene som selger sex, er selv ofre. De er i stor grad presset til å være med på dette. At de trenger hjelp, er det ingen tvil om. Men hjelpen er ikke penger i koppene deres.

Høyres gruppeleder i Bergen: – Nødt til å innføre forbud

Den eneste grunnen til at de rumenske bandene er til stede i Norge, er fordi det er et marked her. Vi gir dem penger. Norske horekunder betaler for sex med rumenske prostituerte. Nordmenn kjøper dop og tabletter flybåren fra Romania. Slutter vi med dette, forsvinner bandene. Selv internasjonal kriminalitet er markedsstyrt.

Det er mulig politiet trenger noen tilleggsfullmakter for å slå ned på denne virksomheten. Politikerne bør i så fall lytte. Men hver især av disse aktiviteten som de kriminelle gjengene står bak rammes allerede av straffeloven. De kan pågripes, dømmes, fengsles eller utvises når som helst. Det de gjør er ulovlig!

Å forby tigging på generelt grunnlag er en avsporing. I en rettsstat som vår bør det under alle omstendigheter være tillatt å be om hjelp. Om så det er en tier til kaffe.

Få flere kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook