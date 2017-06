Øyfolket. Enda mer alene

Kommentar LONDON (VG) Vår gode venn og nære allierte er i trøbbel. En svekket regjering skal lose Storbritannia ut av EU. Og pleie forholdet til Donald Trump.

Statsminister Therese May trodde hun skulle vinne stort. Hun tapte valget - og svekket Storbritannia. Uavhengig av om May klarer å sikre sin posisjon som statsminister, så vil Storbritannia ha et svakt lederskap når det skal inn i de tøffe forhandlingene med EU om Brexit - om landets utmelding av Den Europeiske Union.

Dette betyr noe for oss også. Norge trenger et sterkt Storbritannia. Landet har alltid vært en nær alliert. Det er en av våre viktigste handelspartnere. Og ikke minst; det er et sterkt Nato-land som nå blir stående utenfor EU, akkurat som oss.

Trumps tvitring



Storbritannia har også alltid hatt et spesielt nært forhold til USA. I tider der deler av Europa har sett med skepsis på USA, har britene stått trofast ved amerikanernes side. De har vært en garantist for de viktige båndene over Atlanteren, selv i perioder der forholdet mellom Europa og USA har vært anstrengt.

Første møte: Theresa May møtte tidlig Donald Trump. Men forholdet mellom USA og Storbritannia er ikke som det var. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Nå blåser det fra alle kanter. Donald Trump tvitrer om britiske politikere på sitt sedvanlige tankeløse og harselerende vis. Planene om at den amerikanske presidenten skal komme på statsbesøk til Storbritannia i løpet av høsten, har møtt stor motstand her. Trump fremstår som like uforutsigbar og usympatisk for britene som for alle oss andre.

Det lover ikke godt for utviklingen av forholdet mellom Storbritannia og USA. Dette blir ekstra alvorlig nettopp fordi britene også er på vei ut av EU. Landet blir enda mer alene.

I denne situasjonen trenger britene en sterk og stabil regjering. Det får de ikke nå. I valget mellom to dårlige partiledere valgte oppsiktsvekkende mange mannen som nær kuppet seg til lederjobben i Labour, Jeremy Corbyn. Han har fått mistillit mot seg i sin egen parlamentsgruppe, men sikret seg jobben gjennom å mobilisere partimedlemmer over hele landet.

Imponerte få



Corbyn gjorde en overraskende god valgkamp, mens May gjorde det tilsvarende dårlig. Hun deltok ikke i partilederdebatter, og hun imponerte få i sine møter med velgerne. Hun lente seg på en liten gruppe nære rådgivere, sørget ikke for å få partiet sitt med seg på viktige politiske veivalg, og skiftet mening underveis i sentrale spørsmål, som i eldrepolitikken.

OVERRASKET: Jeremy Corbyn, Labours leder. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Man kunne tenke seg at en nasjon samler seg bak sin leder når terroren rammer. To ganger i løpet av valgkampen ble britene angrepet. Barn ble drept på en konsert i Manchester. I London kjørte en bil inn i en menneskemengde på en bro. Terrorister gikk løs på mennesker med kniv.

Men også dette vendte folk mot Theresa May. Naturlig nok. Hun hadde vært innenriksminister i seks år før hun ble statsminister. I disse årene hadde hun blant annet hatt ansvaret for politiet - og kuttet mer enn 20.000 politistillinger. Britene møter terror med en ro og verdighet som alle andre må beundre. Men de forutsetter at myndighetene gjør alt de kan for å avverge terror.

Også her kom Theresa May til kort.

To dårlige kandidater



Det er underlig at et land som Storbritannia, med så stolte demokratiske tradisjoner, klarer å komme opp med to så dårlige kandidater. Corbyn er en ytterliggående figur ytterst til venstre i et parti som egentlig er et bredt masseparti. May, på sin side, viste seg gjennom valgkampen som en mye svakere leder enn det hun fremsto som før hun lyste ut nyvalg.

Paradokset er at Corbyn, som har så liten oppslutning blant mange av de partikollegaene han skal jobbe tettest med, stiger frem som valgets vinner. Corbyn ble en slags Bernie Sanders, en radikal gammel mann som brått fikk draget på de unge. Mye tyder på at mange flere unge stemte enn det som er vanlig. Labour gjorde det godt i London, en ung by.

Utrygg fremtid



Noe av svaret ligger antagelig i at Corbyn tegnet et annet og mer optimistisk bilde av Storbritannia. Han hadde en fortelling, han ville noe. Men verden stoler ikke på Corbyn. Han er innbitt Nato-motstander og EU-motstander. Han liker ikke internasjonale handelsavtaler. Hans utenrikspolitiske orientering går mer i retning av ytterliggående politiske bevegelser. Corbyn er ikke en mann som kan sikre Storbritannia en stabil posisjon i det internasjonale samfunnet.

Theresa May ønsker å fortsette som statsminister, bygget på hennes eget konservative parti og det nord-irske konservative partiet DUP, Democratic Unionist Party.

Uansett utfall, får Storbritannia en svak regjering inn i en utrygg fremtid. Det er ille for britene. Og faktisk også for mange av oss andre.