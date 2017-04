Terroristene unner oss ikke en god påske

Kommentar De voldelige islamistene oppfordrer til terror i den kristne høytiden.

Egypt: 45 drept. Stockholm: Fire.

Og nylig: 14 i St. Petersburg.

Terrorfaren preger påsken. På palmesøndag varslet PST at terrorangrep er «sannsynlig» også i Norge.

En 17-årig russer er siktet etter terrorparagrafen. Han ble lørdag tatt med en beholder med lightergass og spiker på Grønland i Oslo. Guttestreker, sier hans forsvarer.

Les mer: 17-åring varetektsfengslet i to uker

Gutten er siktet etter å ha hatt det PST kaller en sprengstofflignende gjenstand uten stort skadepotensial. Han nekter straffskyld.

Politiet har bevæpnet seg. Politidirektoratet vurderer nye beredskapstiltak.

Det er gode grunner til det. I det glansede propagandamagasinet til IS oppfordres det til terror ved feiringer og høytider. I den siste utgaven «Break the Cross» hevdes at kristendommen vil falle som følge av en rekke angrep. Kirkelige ledere som paven og koptiske kristne, som altså ble angrepet i Egypt palmesøndag, pekes ut som mål.

Og på denne dagen i påsken i fjor døde 35 personer i terrorangrepene i Brussel. Deretter ble over 70 kristne drept av en selvmordsbomber på første påskedag i Lahore.

Les mer: Blodbad i Egypt

Norge er mindre utsatt. Men PSTs trusselvurdering er klar: Ekstreme islamister representerer den største terrortrusselen. Terroraksjoner i andre vestlige land kan inspirere personer i Norge.

Byrådet i Oslo vurderer ekstra sikkerhet under feiringen av 17. mai i år.

Les også: Belgisk småbarnsmamma første offer

Som vanlig lyder krav om mer inngripende overvåkning, strengere straffer og stengte grenser.

Men til sammen er landene som rammes av terror så forskjellige at et bredt spekter av tiltak for lengst er prøvd. Alt fra tortur, inhumane fengsel, Stasi-aktig overvåkning, tøff grensekontroll til åpne grenser og liberal innvandringspolitikk.

Ikke en gang åpne Sverige slipper unna.

Og ikke en gang autoritære Putin klarer å stoppe alt. Ifølge Foreign Affairs ble Russland utsatt for 929 terrorangrep mellom 2009 og 2015, seks ganger mer enn USA.

IS-krigere anser uansett «vantro» som legitime mål i kamp mot det de ser på som undertrykking av islam og muslimer.

Hele Vesten kan tas. I alle fall ifølge IS egen redegjørelse i magasinet Dabiq. I artikkelen «Hvorfor vi hater dere» forklarers motivasjonen. De tre første punktene handler om «vantro», liberale, sekulære samfunn. Vestlig utenrikspolitikk kommer først som punkt fire på listen over hat-grunner. Og det er ifølge artikkelen uansett bare en sekundær grunn til hat.

Det er altså mer enn nok å tro på feil ting.

Det nytter selvsagt ikke å overvåke alle som sympatiserer med slike tanker. PST forventer dessuten ikke spektakulære angrep, men bruk av enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Økningen i såkalt soloterrorisme kommer fordi IS oppfordrer til angrep på egen hånd uten å kontakte organisasjonen sentralt. Det gjør det enda mer utfordrende å stoppe folk. De etterlater få spor.

Men vi kan likevel gjøre en del. Regjeringen foreslo før jul at norske fremmedkrigere skal miste statsborgerskapet. Bakgrunnssjekk av flyktninger og grensekontroll kan forhindre potensielle farer.

Norge er også blant de mest effektive til å sende ut folk som ikke har opphold.

Selv om politiets høye måltall kritiseres, og mange misliker innvandringsminister Sylvi Listhaugs skryt av raskt og brutal utsendelse, så er det mest en smakssak. I praksis er de fleste enige om at dette bør gå fort.

VG-spesial: Dette er lastebil-angrepet i Stockholm

I Sverige er det ikke slik. Rakhmat Akilov, 39-åringen med IS-sympatier som ifølge svensk media har innrømmet terroren i Stockholm, han skulle ut. Men han ble værende i Sverige i tre år.

I vårt naboland skal 12 000 asylsøkere ha gått under jorden. Tallet vil øke dramatisk fremover, opp mot 50 000, ifølge myndighetene.

Det blir ikke bedre av at Sverige ikke har forbud mot medlemskap i terrororganisasjoner som IS. I Norge soner derimot flere hjemkomne fremmedkrigere fengselsdommer.

Sylvi Listhaugs departement foreslo nylig flere innstramminger i innvandringspolitikken. Den mest nærliggende er å gå på familiegjenforening. Og selv om det bør vurderes, og vi vet at det skjuler seg terrorister blant flyktninger, så gjør det ikke PST arbeidsledig.

Les mer: Hevdet han ble forfulgt i hjemlandet som terrorist – søkte om beskyttelse i Sverige

- Overraskende nok ble utkantsteder plottet inn på Norgeskartet over steder de norske rekruttene kom fra, skriver forfatter Erlend Ofte Arntsen, som også er VG-journalist, i sin bok «Fremmedkrigerne». Han forteller om norske konvertitter fra Innherred som sjokkerer familien og drar til Syria. Og om to gutter fra Nord-Norge og Nord-Kaukasus som sluttet seg til IS.

PST skriver i trusselvurderingen at svært få i Norge vil slutte seg til IS i år. IS sliter og rekrutteringen her hjemme går ned fordi flere sentrale ledere er tatt.

Men de to ungdommene fra Nord-Kaukasus har hatt kontakt med 17-åringen som er varetektsfengslet siktet for terror i Oslo.

Det trenger ikke bety annet enn at landsmenn snakkes. Men det kan også bety at også folk utenfor det organiserte ekstremistmiljøet i Oslo, kan påvirke i sine nettverk.

Det betyr at trusselen ikke er over selv om PR-kåte islamister fengsles. Alt som trengs er en ustabil ungdom med en kompis som har dratt til Syria.