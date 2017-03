VGs terrorsuppe

Debatt Terror er en måte å få oppmerksomhet på. IS takker VG for hjelpen

ARNSTEIN MYKLETUN, professor og psykolog

VG serverte forrige uke en forferdelig suppe av angst og feilaktige analyser på kommentarplass. Frithjof Jacobsens utgangspunkt er at «Europa er under angrep», presumptivt av IS. Som forventet tok IS på seg «skylden» for terrorhandlingen. Etterforskningen har imidlertid ikke avdekket noen kobling mellom terroristen og IS, utover at han var inspirert ideologisk og hadde kopiert metoder fra tidligere terrorangrep.

Jacobsen hevder en økning i terror i Europa. Det er feil. Det er tvert imot en betydelig nedgang i antall terrordrepte i Europa i et 40-årsperspektiv. Det er mulig Jacobsen viser til utviklingen i det helt siste, men trender over få år blir upålitelig statistikk. Hvis vi skal holde på slik kan vi jo konkludere at det har vært en voldsom nedgang i terror i Norge siste 6 år, og at all terror er høyreekstrem. Jeg synes Jacobsens fremstilling av trendene er farlig nær «fake news».

Som ytterligere bevis for den angivelig økte terrorfaren trekker Jacobsen også fram på NRK Debatten at stortingspolitikere har mer politibeskyttelse nå enn tidligere. Det er selvsagt riktig observert. Dette handler kanskje om økte trusler spesifikt mot politikere, men ganske sikkert også om redusert aksept for risiko i samfunnet generelt. Sikkerhet er storindustri, arbeidsplasser og offentlige sektorer som konkurrerer om budsjetter. Mine barn bruker sykkelhjelm oftere enn jeg gjorde som barn. Betyr det at sykling har blitt farligere? De bruker forresten også oftere sikkerhetsbelte i bil, redningsvest og solkrem også.

Jeg mener at terror er helt forkastelig, men likevel ikke noe å være redd for. Sannsynligheten for å dø en voldsom å brutal død er historisk lav. Dessuten lever vi i det trolig tryggeste landet i den tryggeste verdensdelen. Tillit er viktig for å få samfunnet til å fungere godt, og graden av tillit mellom innbyggere i Norge er svært høy. De som lever i Norge i dag har hatt flaks på mange områder. Jeg mener det er historieløst og uopplyst å fremstille det som vi lever i en farlig tid. Jeg mener dette er en uforskammet holdning, på nivå med en bortskjemt tenåring som ikke synes hun får dyre nok julegaver.

Jeg beklager, Jacobsen, jeg vet du synes det er latterlig, men i tillegg til det historiske perspektivet må vi også ta et statistisk perspektiv på terror. Helt ekstraordinært ble tre mennesker drept av en terrorist som kjørte på fotgjengere med vilje forrige uke. Til sammenligning dør det omtrent fem personer daglig i trafikken i Storbritannia.

Psykologen Daniel Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi sitt konsept «Thinking fast and slow». De fleste vurderinger gjør vi mennesker intuitivt og hurtig. Når vi bedømmer risiko intuitivt gjør vi systematiske feilslutninger fordi vi gjør overfladiske vurderinger av lett tilgjengelig informasjon, for eksempel det vi hører om ofte eller det som berører oss følelsesmessig.

«Slow thinking» innebærer at man samler noe informasjon og forsøker å tenke rasjonelt. Da finner man fort ut at det er omtrent 1000 ganger mer sannsynlig å dø av selvmord enn av terror. Når man først er i gang med denne øvelsen vil man også finne ut at mye er langt farligere enn terror, og at det faktisk kan forebygges. Sannsynligheten større for å bli drept av hunder, veps eller kyr på ferie i Norge enn av terror på ferie i Europa. Ikke for å snakke om påskeferie som er svært mye farligere enn terror. Det dør folk på påskeferie neste hvert år som følge av påsketrafikk, hyttebrann, snøskred eller uvær. Og det er snart sommer og høysesong for barn som drukner.

«Slow thinking» er beslektet med stoisisme, som handler om å skille følelser og fornuft når man skal gjøre viktige vurderinger og beslutninger. Kommentaren til Jacobsen har verken spor av stoisisme eller slow thinking. Britene karakteriseres ofte som stoikere og er kjent for sitt «Keep calm and carry on». På stoisk vis sa statsminister Theresa May at Storbritannia aldri vil gi etter for terrorisme, og livet går i dag ufortrødent videre i London. De beholdt et ubevæpnet politi på tross av den blodige IRA-terrorismen, mens Norge bevæpnet politiet for egenbeskyttelse fordi det ryktes at politifolk kunne være terrormål. Vi har noe å lære av britene. Jeg beundrer britenes mot og stoiske ro og selvtillit i møtet med terror.

Jacobsens etterlyser politisk handling for å få slutt på terroren. Han hevder sågar at myndighetene vil miste legitimitet dersom de ikke klarer å beskytte borgerne mot den pågående terroraktiviteten. Men er det sant? Det er rikelig med historiske eksempler på at det er helt motsatt. Oppslutningen om regjeringen økte like etter terrorangrepet 11. september 2011, og tilsvarende har vi sett i andre land. Jacobsens påstand fremstilles som et faktum uten forbehold, og således farlig nær «fake news».

Dersom mange nok deler Jacobsens intuitive analyse av terrortrusselen vil politikerne måtte vise handlekraft. Handlekraft innebærer å gjøre noe, og siden det ikke finnes noen enkel løsning får vi neppe virksomme tiltak. Pådrivere for mer overvåkning og bevæpning kjenner sin besøkelsestid, og tilbyr «løsninger». Slik kan IS faktisk få politisk makt. Vi kan få mindre liberalt samfunn med mer overvåkning, mer bevæpning, mer kontroll, mer rasisme og mindre tillit. I ytterste konsekvens forsøker man populistiske tiltak som generelt innreiseforbud for muslimer, noe som selvsagt letter rekrutteringen til radikal islamisme.

IS er helt ute av stand til å påvirke vårt samfunn ved terror uten hjelp av de store mediene. ETA og IRA fikk bare begrenset politisk innflytelse, selv om de militært sett var mye farligere fordi de hadde bedre trening, organisering og utrustning. Men IS har en annen oppskrift. Deres terror er ment å berøre oss mer følelsesmessig, utføres derfor på en bestialsk måte, i visshet om at det er mange som vil filme og ta bilder som mediene vil formidle. Terrorisme jo er bare en måte å få oppmerksomhet på, og mediene kan velge hvor stor oppmerksomhet terroristene skal få.

Hvis IS klarer å få politisk makt i Europa kan de takke samarbeidsvillige medier. Jeg har inntrykk av at det dessverre er politisk korrekt å la seg berøre følelsesmessig av terroren. Jeg prøver å opptre stoisk og praktisere «slow thinking», og jeg vet det av enkelte oppfattes som kynisk.

Jeg håper mediene snart oppdager at de befinner seg i en ufrivillig symbiose eller partnerskap med terroristene. Symbiosen består i at terroristene leverer klikkbare saker i bytte mot oppmerksomhet. Den 50-årige britiske terroristen hadde ingen mulighet til å få oppmerksomhet verken på sin person eller sin forkvaklede ideologi, uten først å kjøre på noen fotgjengere med vilje. Men det er jo ingen prestasjon, hvorfor i alle dager skal han få oppmerksomhet bare for det? Jeg håper mediene snart tar ansvar og innser at terror er kommunikasjon, og terroristene er hjelpeløse hvis medienes slutter å samarbeide.

Mediene praktiserer streng selvjustis i dekningen av selvmord. Mediene formidler sjelden eksplisitte bilder og beskriver ikke metodene detaljert. Det gis svært sjelden oppmerksomhet på verken motiv eller person. Denne selvjustisen er forankret i pressens etiske regler, og begrunnet i risikoen for smitteeffekter. Dersom reglene brytes vil folk dø.

Dekningen av terror er ikke regulert eksplisitt i Værvarsomplakaten. Medienes selvjustis er åpenbart samfunnets beste (og hittil ubenyttede) virkemiddel i forebygging av terror. Det ville våde være effektivt, billig og uten bivirkninger.

Jeg mener det er på tide med en oppdatering av pressens etiske regler på dette området. «Helt urealistisk» vil mange mene, men mediene klarer dette utmerket på områder. Og ikke skyld på sosiale medier, Facebook klarer jo til og med å sensurere brystvorter.

Det viktigste poenget er at mediene ikke skal bidra til terroristenes motiv, som alltid er oppmerksomhet. Soloterrorister ønsker oppmerksomhet på egen person. Mediene kan selvsagt dekke terrorhendelser uten terroristens navn og bilde. Terrororganisasjoner med politiske og religiøse motiver ønsker oppmerksomhet sin organisasjon og ideologi, og søker makt over vårt samfunn ved å påvirke velgerne følelsesmessig. Mediene kan dekke terroren nøkternt uten å gi denne oppmerksomheten.

Medienes engstelige, intuitive og følelsesmessige overdekning av dagens terrorhendelser er en nødvendig forutsetning for at dagens terrorisme skal klare å berøre oss. Jeg tror spinndoktorene i IS var bare sånn passelig fornøyd med terrorhandlingen i London nå. Den var jo ganske puslete og amatørmessig, og gir ikke inntrykk av at IS er særlig farlig. Britene ble jo heller ikke imponert. Men IS kan jo finne litt trøst og støtte i at Norges største avis bidrar med masse oppmerksomhet og en analyse og skremselspropaganda som er helt i tråd med IS sitt budskap og motiv.