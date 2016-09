Verdens mest effektive

NEW YORK (VG) Amerikanske lovmyndigheter er de mest effektive terrorbekjempere i noe demokratisk land.

Mandag våknet mange millioner mennesker i New York og New Jersey-området til en nødmelding på telefonen «ETTERLYST: Ahmad Khan Rahami, 28 år gammel mann. Sjekk mediene for bilde. Ring 9-1-1 om du ser ham».

Det gikk bare et par timer før Rahami var pågrepet etter en dramatisk skuddveksling i New Jersey. Og da var det gått halvannet døgn siden bomben detonerte. I mellomtiden var New York fylt opp av diplomater og statsledere fra hele verden som skal delta på FN-uken.

Det er for tidlig å si om Rahami er rett mann, hvor mange andre som kan være involvert, eller på noen måte å blåse et faren over»-signal. Men det er helt på det rene at den autoriteten og effektiviteten føderale og lokale lovmyndigheter utfører jobben sin på, bidrar til den roen New Yorkere er i stand til å utvise i slike pressede situasjoner.

Det bor nærmere 24 millioner mennesker i det utvidete byområdet rundt New York City, som altså inkluderer den nordlige delen av New Jersey-kysten. Drøyt 1,6 millioner av dem bor på Manhattan, men folketallet dobles på hverdager på grunn av pendlere og turister.I helgene er det enda flere.

Manhattan er uten tvil verdens fremste terrormål og har vært det siden 11. september 2001. Sikkerhetssjekkene er blitt mer omfattende på flyplasser, i museer og i offentlige bygninger, men i det store og det hele er livet her uforandret de siste femten årene.

Det er ingen synlige hindre for å ta med seg en bombe inn på Manhattan, stappe den i en søppelkasse eller sette den fra deg på t-banen.

Men det har altså ikke skjedd før nå. Dels på grunn av et intensivt forebyggende arbeid fra myndighetene, som har avverget over 20 planlagte terrorangrep mot byen siden 11. september. Og når terrorister først lykkes med å plassere en bombe, reageres det altså med suveren autoritet og effektivitet.

I et åpent demokratisk samfunn er det umulig å skape garantier mot enhver form for terrorisme. Men måten et terrorangrep håndteres på, er avgjørende for tilliten til systemet.