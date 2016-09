Hvis ikke terror - hva da?

Kommentar NEW YORK (VG) Borgermester Bill de Blasios pressekonferanse reiser flere spørsmål enn den besvarer.

Borgermester de Blasios uttalelseri i New York i natt, virket ikke umiddelbart beroligende.

Hvis eksplosjonen midt på Manhattan som har skadet nærmere 30 mennesker var «gjennomført med hensikt», hvordan kan han da såpass kategorisk slå fast at «at det ikke er noen forbindelse til terrorisme»? Hvordan kan han være sikker på at saken ikke utgjør noen «troverdig fare» for sikkerheten i New York? Og hvordan kan han allerede nå avvise at det ikke er noen sammenheng med eksplosjonen i New Jersey tidligere på lørdag?

Om noen med hensikt detonerer en bombe midt i utelivsstrøket i en verdensby en lørdagskveld, er ikke det i seg selv en terrorhandling, uansett hvilke politiske, religiøse eller psykiatriske motiver som måtte ligge bak?

At det er oppdaget en annen, bombelignende gjenstand i nærheten, av samme type som ble brukt mot Boston-marathon i 2013, gjør ikke borgermesterens svar mer beroligende.

Det var en varm kveld i New York da bomben gikk av ved halv ni-tiden lokal tid, og tusenvis av mennesker ute på gater og restauranter i Chelseaområdet hvor det skjedde.

Det er også et av verdens best voktede områder når det kommer til overvåkingskameraer, både fra privatbedrifter og fra myndighetene, og det var åpenbart at borgermesteren og politiet baserte sine

opplysninger på ting som var fanget av kameraene.

Men i natt hersket det full forvirring om hva som egentlig lå bak de Blasios uttalelser.

Mener han at dersom dette er en islamistisk gruppe, eller dersom man antar at det er en såkalt «ensom ulv», så er det ikke å regne som terror?

Eller kan det ha vært andre, mer åpenbart kriminelle hensikter bak eksplosjonen, som de foreløpig ikke vil si noe mer om?

Saken er en gigantisk ilddåp for New York Citys nye politisjef, James O'Neill, som tiltrådte lørdag, etter at hans legendariske forgjenger William Bratton trakk seg tidligere på dagen.

Sikkerhetsopplegget i byen er allerede i høy beredeskap på grunn av FN-uken som starter på mandag, og det siste man trenger er panikk i gatene. Samtidig vil alt som senere kan oppfattes som feilinformasjon, føre til politisk oppvask i ettertid.

Donald Trump kastet i hvert fall ikke bort tid og mente årsaken til eksplosjonen var en bombe, lenge før dette var slått fast. Hillary Clinton var langt mer ordknapp i sine uttalelser.

Håndteringen av saken kan uansett få konsekvenser for de neste dagene av valgkampen.

ANDERS GIÆVER