Terrorens funksjon

Leder Terrorens hensikt er å destabilisere. Det krever robuste demokratiske institusjoner for å stå imot.

En bil pløyde søndag formiddag inn i en folkemengde som hadde vært samlet til muslimsk eid-bønn i en idrettshall i Newcastle i Storbritannia. Minst seks mennesker ble skadet. En slik melding går verden rundt på minutter. Lenge før man vet noe som helst om situasjonen eller årsaken, er spekulasjonene i gang på sosiale medier. Nyheten er i seg selv fryktutløsende, den skaper panikk, raseri og hardere fronter og forsterker motsetninger i samfunnet. Selv om det skulle vise seg, slik politiet var tidlig ute og hevdet, at den ikke har noe med terror å gjøre.

Omtrent samtidig med at situasjonen ble kjent, holdt statsminister Erna Solberg tale til flere tusen norske muslimer ved idrettshallen Valhall Arena i Oslo. Ifølge NTB gikk hun hardt ut mot « krefter som forsøker å skape mer splittelse og mindre samhørighet». Adressen var klar, både til ytterliggående islamister, og anti-muslimske strømninger. Statsministerens ord om at «som mennesker er vi likere enn mange vil ha det til,» ville ha vært rene selvfølgeligheter for få år siden, men i dagens klima vil de i mange kretser bli oppfattet som kontroversielle.

Dette er ikke bare en bieffekt av den jihadistiske terroren verden har opplevd det siste drøye halvannet tiåret, det er en av terrorens viktigste hensikter. Utover å forvolde størst mulig skade ved hvert enkelt angrep, ligger det et mer langsiktig ønske om å destabilisere samfunnet man går til angrep på. Det er lettest å oppnå i stater som mangler et solid forankret demokratisk grunnfeste. Men også i robuste demokratier som de europeiske vil gjentatte terrorangrep som det vi har opplevd de siste årene tære på tilliten til systemet og skape større, mer ødeleggende konflikter.

Det er myndighetene i et demokratis største og viktigste oppgave å sørge for at befolkningen utsettes for minst mulig fare. Vissheten om trygghet er forutsetningen for alle andre demokratiske goder, fra ytrings- til bevegelsesfrihet. En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.