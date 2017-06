Vi overgir oss aldri!

Kommentar Den britiske valgkampen er satt på vent for andre gang etter et nytt terroranslag. For demokratiet, for oss alle, er det viktigere enn noen gang at valget går av stabelen som planlagt.

Søndag morgen hadde en gruppe samlet flere hundre underskrifter fra folk som ber myndighetene utsette parlamentsvalget om fire dager, i respekt for de døde og skadde.

Det er en begripelig emosjonell reaksjon som må forstås ut fra den ekstreme situasjonen Storbritannia igjen står i. Men det vil være svært uheldig om kravet etterkommes.

At de politiske partiene innstiller valgkampen et døgn, er både rett og rimelig. Men fra så vel høyre- som venstresiden forlyder det også tydelige signaler om at terroren ikke skal hindre at demokratiske prosesser skjer fyllest.

Terrorister som oppgir at de hater vestlig demokrati, og som angivelig handler som de gjør for å ramme våre institusjoner og våre verdier, må ikke under noen omstendighet få oppleve at de lykkes med sin perverterte obstruksjon.

Briter har en lang og stolt tradisjon for å reise seg og gå videre når vold og ulykke rammer nasjonen. I krevende stunder siteres Winston Churchills taler fra Annen verdenskrig, om et folk og en kultur som hverken lar seg kue eller knekke. Hans ord og metaforer leses som bibelvers og sitter i ryggmargen hos øyfolket som et erkebritisk DNA: «We shall never surrender!». Vi kommer aldri til å overgi oss!

Dette er også den klare tale fra Churchills partifelle, statsminister Theresa May, og fra Sadiq Khan, Labour-borgermester i London, hovedstaden som igjen er rammet av blind terror. Khan var en av de første som gikk ut og sa at valget må gjennomføres som planlagt.

I perioden 1971–2001 gjennomførte IRA og sympatiserende grupper rundt hundre anslag som britiske myndigheter har definert som terror. I mange av bombeangrepene mistet sivile livet.

Noen var konkret rettet mot politikere og det demokratiske systemet. Slik som aksjonene mot rettsbygningen Old Bailey i 1973 og Westminster året etter, da IRA bombet parlamentsbygningen, samt Brighton-attentatet mot Det konservative partiets landsmøte i oktober 1984. Målet var å ta livet av statsminister Margaret Thatcher og hennes nærmeste krets. Hun og mannen Dennis berget, men fem mennesker døde og 34 ble skadet. Ti år tidligere forsøkte IRA å drepe Thatchers forgjenger, daværende partileder Edvard Heath, da en bombe ble kastet fra en bil inn i hans London-hjem i nærheten av Victoria Station.

Det har likevel ikke skjedd i moderne tid at Storbritannia er blitt rammet av terror under en valgkamp, eller at et parlamentsvalg har vært utsatt av denne grunn. Den eneste gangen man har sett seg nødt til å flytte på en valgdato, var i 2001 da et stort utbrudd av munn- og klovsyke på den britiske landsbygda gjorde det nødvendig å vente en måned for å kunne avvikle et forsvarlig valg.

Hvorvidt terroristene har hatt noen tanker om å forpurre parlamentsvalget, er i øyeblikket uklart. Trolig er de usle handlingene foranlediget av noe «enklere» og mer forkvaklet enn som så. Statsminister May går langt i å antyde hvem som står bak, og hvorfor, når hun sier at de tre siste terrorangrepene Storbritannia har opplevd «er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam».

Uansett motiv er målet å skape kaos og utrygghet i sivilsamfunnet. Et samfunn hvor demokrati og frie valg er selve adelsmerket. Verdier som terrorister, uansett politisk farge, uansett hvilke ismer eller religiøse påskudd de måtte påberope seg, ønsker å nedkjempe. Det er en kamp vi ikke kan tillate dem å vinne.

Derfor må livet gå videre. Vi må alle følge britenes eksempel; reise oss, rette ryggen og fortsette som før. Og derfor er det riktig av britiske myndigheter i en så krevende situasjon som nå at de gjennomfører det planlagte parlamentsvalget.

Ikke som om intet har skjedd. Snarere tvert om. Nettopp fordi noe har skjedd.

