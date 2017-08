Leder Europa rystes nok en gang av et brutalt terrorangrep mot sivile. Fremgangsmåten er kjent. Biler brukes som drapsvåpen, målene er forsvarsløse mennesker.

Denne gangen på ramblaen, en av Europas mest kjente gågater og turistmål. Terroristenes metode er enkel, det er den fullkomne brutaliteten og drapslysten som er det sentrale, ikke de avanserte våpnene eller virkemidlene. I terroristenes hender blir vanlige sivile objekter som biler og verktøy drapsvåpen.

Denne nye terroren er en alvorlig trussel mot Europas sikkerhet og trygghet. Den rammer befolkningen og ikke stats- eller myndighetspersoner. Den sprer frykt og mistenksomhet, og den utfordrer en sentral del av kontrakten mellom stat og befolkning, nemlig statens evne og vilje til å ivareta befolkningens grunnleggende trygghet.

LES KRONIKKEN: Tårer i håpets hovedstad

De europeiske demokratiene er robuste nok til at de ikke vakler under terroren. I Barcelona og andre terrorrammede byer ser vi at folk er raske med å ta byen tilbake. Terroristenes ønske om å endre måten vi lever på, innskrenke vår frihet, fører ikke frem. Livene fortsetter stort sett som før i byene som rammes. Men det må ikke bli noen sovepute. Selv om terroren ikke oppnår det den vil, så må den bekjempes. Den vil ikke stanse av seg selv. Truslene må forstås, identifiseres, isoleres og uskadeliggjøres. Dette er en lang kamp, men den må tas. Alle demokratiske samfunn holder seg med et maktapparat som kan tas i bruk når rikets sikkerhet er truet, det er i pakt med demokratiske idealer. Vi må noen ganger kjempe for vår frihet og fred.

LES OGSÅ: Politibetjent skjøt fire terrorister

Dagens terrortrussel kommer i stor grad fra radikale islamister. Å erkjenne dette har ikke noe med å være islamfiendtlig å gjøre. Mange terrorbevegelser har et ideologisk utgangspunkt som deles med krefter som ikke bruker vold og drap som virkemidler. Det er volden som skiller terrorisme fra ytterliggående ideologi, og det er volden som må nedkjempes. Men skal man forstå truslene og klare å fange opp radikaliseringsprosessen som gjør unge europeiske muslimske menn til terrorister, så man inn i de radikale muslimske miljøene med etterretningstjenester og politiinnsats. Muslimske menigheter og miljøer må også avkreves svar på hvordan de vil bidra i kampen mot terror. Ikke fordi de skal slås i hartkorn med mordere og voldsmenn, men fordi de er en del av det samfunnet som terroristene vil ramme, og kan hjelpe til med å bekjempe dem.