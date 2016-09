Vi kan ikke svikte Utøya-ofrene nå!

Leder I et forsøk på å komme Utøya-naboene i møte har Regjeringen tilbudt å legge vekk det vedtatte minnesmerket «Memory Wound» på Sørbråten og foreslår et nytt, mindre ruvende kunstverk for å markere 22. juli-tragedien.

"Det vi trenger aller minst er en uverdig rettssak.

Men Utstranda velforening, som representerer den berørte lokalbefolkningen i Hole, ønsker like fullt å trekke staten for retten. De opplever selve plasseringen av et nasjonalt minnesmerke så belastende at de vil ha planene omstøtt.

Vi mener Regjeringens snuoperasjon er beklagelig. Både fordi den setter et grundig gjennomarbeidet prosjekt i spill, fordi en avlysning også får konsekvenser for det parallelle kunstverket i Regjeringskvartalet som er planlagt realisert av masse fra Sørbråten, men mest av alt fordi det ytterligere utsetter vår tids viktigste minnesmerke.

Samtidig har vi den største forståelse for Utøya-naboene. De som virkelig stilte opp da det gjaldt som mest, og som i motsetning til de institusjonelle hjelperne var på plass med det samme og tok umiddelbar affære for å redde medmennesker i den ytterste nød.

Med fare for egne liv plukket de opp ungdommer fra vannet, de hjalp skadde og bisto forbilledlig det profesjonelle hjelpeapparatet når det, omsider, kom i gang. Tragediens omfang ville vært forferdelig mye større om ikke den uselviske lokalbefolkningen hadde reagert så kontant.

At de uformelle redningsmannskapene i tiden etter 22. juli opplevde å bli oversett, og ikke før lenge etter mottok noen anerkjennelse for den helt avgjørende innsatsen det dramatiske døgnet, bidrar ikke til noen godvilje hos dem. Legg så til at naboene heller ikke ble involvert i planleggingen av det nasjonale minnesmerket, og det hele fremstår som fullstendig fastlåst.

Vi mener likevel at sårene og opplevelsen av smerte er asymmetriske i denne saken. Det er et absurd regnestykke å sette opp hvem som mistet mest, men det kan vanskelig bestrides at de som var til stede på Utøya 22. juli og deres nære pårørende har lidd ufattelige tap. De trenger et minnested.

Jonas Dahlbergs symbolsterke «arr» i landskapet på Sørbråten vil ikke reversere barnedrapsmannens forrykte gjerninger. Men det kan på sikt bli et sted for lindring. De etterlatte og pårørende ønsker seg dette minnesmerket for å kunne sørge og minnes. Storsamfunnet og lokalsamfunnet bør videreføre rausheten og storheten fra tiden etter terroranslaget og gi dem det. Deres behov veier tyngst.

Det vi trenger aller minst er en uverdig rettssak. Den vil det ikke komme noe godt ut av. Bare vondt.

