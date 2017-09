Nye regjeringskvartalet: Det kunne vært verre ...

Kommentar Det mest oppsiktsvekkende med vinnerutkastet til nytt regjeringskvartal, er hvor lite oppsiktsvekkende det fremstår.

Byplanleggerspråk og arkitektlingo har som hovedformål å tilsløre utbyggers egentlige agenda og forvirre politikerne til å vedta arealplaner de ikke øyner konsekvensene av.

I oppspillet til samling av alle departementer (unntatt ett) på Hammersborg har det heller ikke manglet på høyttravende visjoner og enda høyere bebyggelse. For å klatte på noen ekstra etasjer brukes gjerne det oppfinnsomme nyordet signalbygg, et mantra med ubegrensede muligheter til å rettferdiggjøre arkitekters hallusinasjoner.

Vinnerutkastet «Adapt», som kan oversettes med «tilpasning», er – oppdragets voluminøse omfang tatt i betraktning – nesten nøkternt i sin utforming.

Naturligvis blir husene høye, fasadene kolossale og dimensjonene enorme. Og selv om man ikke et øyeblikk skal tro på arkitektkontorenes underskalerte modeller og kulørte gateplanskisser med urbane kafémennesker på en solskinnsdag, er det likevel noe formildende sobert over både konseptet og det visuelle uttrykket. For ikke å si inntrykket.

Det eneste som savnes er en villet integrering av Y-blokka, eller i det minste en uttrykt bevaring av Picasso-utsmykningene som Carl Nesjar tilførte Erling Viksjøs senmodernistiske bygg. I en videre prosess må dette med.

PICASSO: Den verdensberømte billedkunstneren leverte i alt fem skisser som ble realisert i anlegget, der Y-blokka fra 1969 har det flotteste motivet «Fiskerne» eksponert mot Akersgata, og «Måken» i foajeen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

«Adapt» synes ellers godt tilpasset bygningsmassen rundt, med Deichmanske hovedbibliotek (ferdigstilt 1933) i nord, Gamle regjeringsbygning (nå Finansdepartementet, bygd 1901-04), Høyesterett (1903) og VG-bygget (Lund + Slaatto, 1994) som ytre avgrensninger.

Materialvalg og form er avstemt etter den definerende Høyblokka (1958). Selv pyramidestrukturen på nordsiden av Johan Nygaardsvolds plass, vis-à-vis Trefoldighetskirken, faller naturlig inn i oppsettet, ifølge den fremlagte skissen.

Likevel: Ingen må tro at dette ikke kommer til å bli ruvende.

Vi vil på alle måter kunne se at kongerikets øverste administrasjon er konsentrert på dette området, og at nesten 6000 byråkrater her har sitt terrorsikrede virke. Men det blir neppe så brutalt som det festningsverket moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) på et tidligere tidspunkt ikke syntes fremmed for å akseptere.

Når det er sagt; dette er et vinnerutkast. Det er et forelegg som skal bearbeides, kuttes, kvernes og kjevles innen en endelig arbeidstegning kan stiftes opp på plankontorets veggtavle.

For litt over to år siden la Statsbygg frem seks forslag til utformingen av nytt regjeringskvartal, en nødvendig gjenreisning etter terrordåden 22. juli 2011.

Det var selvfølgelig artig å få bekreftet en hel rekke fordommer om moderne arkitektur og hvordan man så for seg at statsforvaltningen skulle samles i en urban fjellkjede av byråkratiske baser mellom Youngstorget og Akersgata. Men også forbausende å se den reservasjonsløse begeistring for monumentale reisverk av dagbetjente kontorer, en elegisk oppstilling som ville omdefinert hovedstadens estetiske uttrykk for all ettertid.

Selv om vi visste allerede da at ingen av de seks forslagene kom til å bli realisert, viste prosjektene likevel hvor avsindig høyt, svært og monstrøst regjeringen mente det måtte bygges. Så kom syv nye alternativer hvor man hadde tatt mer hensyn til det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal.

Siden den gang har noen åpenbart snakket mer sammen. Og noen har faktisk også lyttet. Prosjektet er til dels betydelig nedskalert. Departementene står ikke lenger som uinntagelige elfenbenstårn og viser en hoverende finger til det vesle Stortinget. Symbolbygg kan også si noe om et maktfordelingsprinsipp på avveie.

Vanligvis, når prosjekter som dette presenteres, akkompagneres det enkelte bygg av teknokratisk nytale og vidløftigheter om «demokratisk transparens», «byhager» og «ikonografiske tårn som reflekterer demokratiet». Eller «svada», som arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn har kalt det.

Ordvalget i slike fremleggelser sier gjerne noe om prosjektets kvaliteter. Det lyder som det gylne råd til folk som skal holde tale: Svakt argument, hev stemmen!

Men her har pipa fått en annen ordlyd:

«Regjeringskvartalet skal være en del av byen og en representant for Norge og norsk arkitektur i all overskuelig fremtid», fremholdes det i en planbeskrivelse av nybyggene. «Det er derfor viktig at prosjektet får et rolig og tidløst arkitektonisk uttrykk, som ikke er preget av kortvarige tidstypiske trender», bemerker prosjektgruppen Team Urbis i sitt vinnerutkast. Svakheter til tross, «Adapt» synes som et fornuftig og besindig svar på Statsbyggs regulerte utfordring.

Noen vil sikkert mene at det valgte forslaget bare er et knefall for det konforme. Noen vil garantert mene det fortsatt er for stort, for uhåndterlig og altfor gedigent. Noen vil mene vi heller burde benyttet den unike anledningen og gjort dette til den ultimate manifestasjonen av norsk arkitektur. Virkelig benyttet anledningen til å vise hva Norge står for. Med et tilgjengelig milliardbudsjett av ukjent størrelse er det en våt drøm for mange, forståelig nok.

Men dette skal altså bli vårt nye regjeringskvartal. Det er misforstått nasjonsbygging å realisere Jotunheimen i glass og betong, slik foregående forslag la opp til. Kanskje viser vi aller best hva Norge står for ved å holde en, tross alt, nøktern linje.

Det blir dyrt nok likevel.

PS! For øyeblikket er arbeidshypotesen at alle departementer, unntatt Forsvar, skal samles i det nye regjeringskvartalet. Det gjenstår å se. UD skal drives hjemmefra, mens erkerivalene i Forsvarsdepartementet slipper å flytte fra Kvadraturen ved Akershus festning? Veel ... Den utenriksminister som skal lede utgangen fra Victoria terrasse vil ikke bare ha behov for betydelige diplomatiske ferdigheter, men bør også være i besittelse av Snåsamannens helbredende evner.

