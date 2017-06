Nå må minnesmerket på plass

Leder 22. juli er et nasjonalt traume. Terrorangrepet mot Utøya var et anslag mot det norske demokratiet.

Det var også et grusomt massedrap som har etterlatt seg dype sår hos alle som var direkte berørt. Norge trenger et minnesmerke over det som skjedde den dagen. Det vil bli et av de viktigste minnesmerkene i landet vårt. Vi må aldri glemme det som skjedde den dagen. Minnesmerket vil hjelpe oss å huske. Om en drøy måned er det seks år siden det skjedde, at vi fortsatt ikke har kommet lenger enn til å diskutere hvor et minnesmerke skal fysisk plasseres, er nesten ikke til å tro.

Mange som bor eller har tilknytning til området ved Utøya gjorde en heltemodig og avgjørende innsats da unge mennesker flyktet for livet. Det var de som dro ut i båter og plukket dem opp av vannet. De stilte opp som frivillige hjelpere på landsiden og på Sundvolden hotell. De var Norge på sitt beste og sterkeste i et døgn der mye gikk galt. De fortjener vår takk og respekt, og de skal høres i debatten om dette viktige minnesmerket. Man kan forstå at et fysisk minnesmerke midt i det som er et område der de bor eller ferierer kan gjøre vondt. Det vil alltid minne dem om det som skjedde den dagen, det de så og det de hørte. Som nasjon skal vi være respektere deres stemmer og deres innsigelser.

Men, minnesmerket handler samtidig om flere enn dem. Det handler om alle med direkte tilknytning til det som skjedde. Om behovet for å ha et fysisk sted som minnes de som ble drept og skadet. Og som minner oss andre om hva som skjedde med dem. Minnesmerket er en nasjonal oppgave, det er ikke bare lokalt.

Nå Utøykaia nå er valgt som nytt sted, så må prosessen gå videre. Vi kan ikke lenger diskutere om vi i det hele tatt skal ha et minnesmerke i det området der angrepet skjedde. For det må vi ha. Hvilket annen geografisk område skulle et slikt minnesmerke kunne ligge i? Samtidig må prosessen være åpen og inkluderende, for beboere, for AUF og for ofre og pårørende. Utøykaia må bli et sted der vi kan komme for å huske det som skjedde 22. juli, både det som var vondt og svart og grusomt, men også det som var heltemot, omsorg og fellesskap. Et monument som viser at Norge i møtet med terror og destruksjon står oppreist og tar vare på våre verdier. Både når terroren rammer, og når vi skal håndtere den etterpå. Det er slikt gode minnesmerker hjelper oss med. Nå må det på plass.