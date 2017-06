Lavmælt på Utøyakaia

Leder Seks år etter det verste terrorangrepet på norsk jord er dette så langt man har kommet. Prosessen rundt minnesmerket har vært skammelig svak.

Det nasjonale minnesmerket for 22. juli skal ligge på Utøyakaia. Det opplyste kommunalminister Jan Tore Sanner onsdag. Johan Dahlbergs dramatiske og gripende minnesmerke på Sørbråten blir det ikke noe av.

Dahlbergs planlagte minnesmerke i Regjeringskvartalet er også avlyst. Et permanent minnesmerke i Regjeringskvartalet får vi ikke før den nye bygningsmassen er klar. Det er mange år til.

Statsbygg skal nå lage de to minnesmerkene. Regjeringen har bestemt at det ikke skal utlyses noen konkurranse, eller at kunstnere skal ha ansvar for utformingen. Da Sanner la frem regjeringens vedtak sa han at det skulle være «lavmælte» minnesmerker. På Statsbyggs skisser for Utøyakaia ser det ut som om man går for et minnested mer enn et minnesmerke. I Regjeringskvartalet er det meste ennå uvisst.

Kommentar: Nå må minnesmerket på plass

Seks år etter det verste terrorangrepet på norsk jord er dette så langt man har kommet. Først nå har man klart å finne et sted, og man har redusert ambisjonsnivået for minnesmerket i Hole kommune betraktelig. Prosessen rundt minnesmerket har vært skammelig svak.

Sanner klarer nå tydeligvis å få en ny og mer bærekraftig prosess i gang, men den vil gi Norge et svakere og mer ubetydelig minnesmerke enn det som var planlagt. Det er synd.

Bakgrunn: Naboer vil ikke ha 22.juli-minnesmerke

At man ikke klarer å håndtere prosessen rundt en så sentral nasjonal oppgave, viser hvor dårlig det av og til står til i norsk politikk. I denne saken har lederskap og innsikt vært helt fraværende.

Det har skapt vond strid, og har dessverre medført ekstra belastning for dem som ble rammet av terroren.

Det burde og kunne vært unngått. Det har aldri vært noe galt med Dahlbergs planlagte minnesmerke, tvert imot. Det er ikke det som gjør at man nå velger noe annet. Valget av nytt sted og en langt mer beskjeden utforming kommer fordi man har skapt en situasjon der dette var den eneste muligheten.

Les også: Utøya-naboer splittet i synet på minnesmerke

Allikevel er det nå viktigst at ikke mer tid går tapt. Minnesmerket må på plass, og hvis Utøyakaia er det eneste mulige, så får det bli slik. Vi trenger å huske 22. juli, selv om det gjør vondt.