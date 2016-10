Uholdbar feide mellom politi og forsvar

Leder Rivalisering mellom Forsvaret og politiet har lammet kontraterrorberedskapen, viser en rapport fra det såkalte Røksund-utvalget, som ble nedsatt nettopp for å forenkle samarbeidet mellom de to etatene.

"Dersom den øverste faglige og administrative ledelse i Forsvaret og politiet ikke evner å styre egne mannskaper til nytt og bedre samarbeid, må dette løses politisk.

Revirkampen har også hatt en smitteeffekt over på justissektoren og forsvarssektoren mer generelt, mener utvalget. En konsekvens av den pågående feiden er at Forsvaret og politiet i år ikke var i stand til å avvikle felles antiterrorøvelser, slik VG i går kunne avsløre.

Dette er uholdbart! Riktig nok har vi en 200-årig tradisjon i Norge for uenighet om grensene for Forsvarets maktutøvelse i fredstid, men etter terrorangrepet 22. juli var øvelse og samtrening akkurat det etatene skulle og måtte bli bedre på. Stortinget har til og med fattet et vedtak om dette.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) kom i går med en felles uttalelse der de presiserer at en regjeringsnedsatt arbeidsgruppe har anbefalt at det etableres en ny årlig nasjonal kontraterrorøvelse. Den skal finne sted neste år.

Samtidig innrømmer Eriksen Søreide at rapporten tyder på «forbedringspotensial rundt fordeling av ansvar og oppgaver» knyttet til maritim kontraterror (MKT)-operasjoner.

Vi håper denne politiske instruksen fra fagstatsrådene blir oppfattet og forstått av begge etater. Hvis motsetningene vedvarer, slik det dessverre er grunn til å frykte ut fra de historiske samarbeidsproblemene, bør det atter vurderes å etablere en overordnet kriseledelse direkte underlagt statsministeren.

Helt siden daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) i 1999 nedsatte det første sårbarhetsutvalget, ledet av tidligere statsminister Kåre Willoch (H), har politikerne diskutert behovet for et nasjonalt sikkerhetsråd etter amerikansk modell.

Et «nasjonalt beredskaps og sikkerhetselement ved SMK, ledet av en koordinator», slik Høyre en gang ønsket seg, bør i så fall bestå av kompetanse fra forsvar, politi, helse og andre relevante etater. Rådet må være et nasjonalt strategisk anliggende og ikke et politisk forum, selv om det legges til Statsministerens kontor.

