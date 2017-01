Terror i Tyrkia: Verdenssamfunnet kan ikke la terrorbølgen fortsette

Leder Det nye året begynte som det gamle sluttet. Med terror, død og lidelse

Så vidt inne i det nye året skjedde det igjen. Uskyldige mennesker meies ned av kuler fra automatvåpen. Denne gangen på et utested i Istanbul, der folk var samlet på klubben Reina til nyttårsfeiring. Minst 39 ble drept og 69 skadet, meldes det. Noen er allerede fulgt til graven av sine kjære. En marerittstart på det nye året.

Vår tids terrorister angriper gjerne restauranter, klubber og andre steder der folk samles for å feste og feire. Disse stedene er fylt av glede og liv, nøyaktig det de ekstreme islamistene hater. De er også «myke mål». Å slakte ned uskyldig sivile som har samlet seg for å feire høytider og merkedager krever ikke noe mot eller spesiell kunnskap. Det eneste terroristene trenger er drapslyst og sine egne forkvaklede overbevisninger. Det finnes knapt noen mer ynkelige og gjennomført onde handlinger enn å skyte på forsvarsløse mennesker på en nattklubb. Men det er slik terrorismen i vår tid er.

Tyrkia er spesielt hardt rammet av terror. Siden juni 2015 er over 400 mennesker drept i terrorangrep. I Istanbul har det vært 6 store angrep i samme periode. Både styresett og politikk kan være omstridt i Tyrkia, men ingenting kan legitimere terror mot den tyrkiske befolkningen. De som ble drept natt til i går er akkurat like uskyldige ofre som andre.

Verdenssamfunnet kan ikke la den terrorbølgen vi har sett de siste årene fortsette. Organisasjonene og gruppene som står bak må rives opp og ødelegges. De må nektes såkalte «frihavner» der de kan trene terrorister, radikalisere unge mennesker og planlegge og finansiere angrep.

I flere angrep har vi også sett at gjerningsmennene har tilknytning til det landet de angriper. Enten ved statsborgerskap, oppholdstillatelse eller bosted. Kombinasjonen radikalisering og utenforskap hjemme, erfaring som fremmedkriger i et konfliktområde og så retur til Europa har vist seg å være en farlig kombinasjon. Våre samfunn må intensivere arbeidet mot ekstrem islamistisk radikalisering på bredere front. Det er ingen grunn til at destruktive, islamistiske krefter skal få misbruke demokratiets rettigheter og friheter til å undergrave og angripe det.