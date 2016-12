Rot i Telenor

Leder Nå må det ryddes opp i Telenor, så selskapet kan få ro.

I en krevende periode for Telenor, der store verdier kan gå tapt og aksjekursen har falt kraftig, er det nok en gang strid rundt konsernsjef Sigve Brekke. Styreleder Gunn Wærsted skal i sommer ha hatt en samtale med Brekke med mål om at han skulle fratre. Da han nektet, skal resten av styret ha ønsket å bruke mer tid på spørsmålet om Brekkes fremtid, mens Wærsted skal ha stått fast på at han måtte gå av som konsernsjef. I dag er det styremøte i Telenor, der striden rundt Brekke garantert vil bli tema.

Telenor er Norges nest største selskap, og det er i hovedsak eid av Norge. Selskapet har gitt staten betydelige inntekter, og er en viktig arbeidsgiver. At det tidligere Televerket er blitt en internasjonal aktør i en teknologitung bransje, har vært bra for Norge. Det er viktig at Telenor fortsetter å være det. De som gjennom styreverv og lederstillinger har fått ansvaret for å utvikle Telenor videre, må være modne for oppgavene, og forstå at dette ikke bare handler om selskapet isolert, men også om en sentral del av Norge, både hjemme og ute.

En åpen strid mellom styreleder og konsernsjef i Telenor er ikke en holdbar situasjon. Den må det ryddes opp i. Det har vært en rekke vanskelige saker for Telenor i løpet av den tiden Brekke har sittet på toppen i selskapet. Han har også med seg noen stygge saker fra sin tid som sjef for Telenor i Asia. Hva som er endelig fasit i disse sakene, er offentligheten så langt ikke kjent med.

Man ville anta at alle slike spørsmål var grundig vurdert gjennom ansettelsesprosessen som førte til at Brekke ble ansatt. Men når det kommer til ansettelsen av Brekke er det ikke så overraskende at det kommer nye ting på bordet.

I ansettelsesprosessen betalte Telenor en og en halv million kroner til hodejegeren Fred O. Jacobsen fra firmaet Egon Zehnder. Dette ble brukt som argument for å vise hvor grundig prosessen hadde vært. Men den var ikke grundigere enn at den ikke oppdaget at Sigve Brekke hadde pyntet på sin egen CV. Dersom det viser seg at Telenor under Brekkes ledelse i Asia kan ha drevet forretninger på en måte som er i strid med Telenors vedtatte retningslinjer, burde dette også ha kommet frem i ansettelsesprosessen. Nå forventer vi full opprydding. Slik at det endelig kan bli ro rundt Telenor.