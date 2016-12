Begge kan gå med i dragsuget

Kommentar Telenor kan ikke leve med konflikten i ledelsen. Men selskapet kan heller ikke vise at de lar seg presse av anonyme lekkasjer i mediene.

Det er bråk i toppen av et av Norges største selskaper. Men det er ikke mye Telenor vil si. Informasjonen drives frem av mediene og anonyme kilder.

De tre personene i stormens øye holder kortene tett til brystet. Telenors PR-avdeling henviser til styreleder Gunn Wærsted, som sier lite. Næringsminister Monica Mæland vil ikke kommentere. Konsernsjef Sigve Brekke vil ikke kommentere.

Og mye står på spill. For konflikten mellom Brekke og Wærsted betyr at minst en av dem må gå.

Eller begge to. Telenor kan ikke ha en ledelse i konflikt med seg selv.

DN: Wærsted får kritikk i styreevaluering

Påstår hun hadde ryggdekning

I går kveld kommenterte Telenors styreleder Gunn Wærsted saken i VG. Hun hevdet at hun hadde ryggdekning i styret da hun i høst forsøkte å sparke konsernsjef Sigve Brekke.

Men realiteten er likevel at hun ikke klarte å gi Brekke sparken. Ifølge DN fordi flertallet i styret fortsatt hadde tillit til ham.

Ifølge DNs kilder er Wærsteds problem «alvorlige saker» fra Sigve Brekkes tid som Asia-sjef. Noen av sakene skal være ukjent for offentligheten og av alvorlig karakter.

Dette går ikke i lengden.

Uansett hvem som har rotet mest, så har konflikten satt selskapet en i umulig situasjon.

Bråk fra første dag

Brekke er for så vidt vant til bråk. Slik har det vært egentlig før første dag. Alt da han tok over jobben, i august 2015, var folk misfornøyd. Selve storeieren av Telenor, staten, representert ved næringsminister Monica Mæland, var imot ansettelsen. Mæland ville ha en kvinne.

Men Brekke var ansatt av Telenors forrige styreleder, Svein Aaser, som Mæland et par måneder etter ga sparken på grunn av Vimpelcom-saken.

Aaser fikk sparken i oktober det året. Så, i november, kom det frem at Brekke hadde jukset på CV-en. Yrkesskole ble høgskole. «Dette kan knekke Brekke», meldte VG.

Slik gikk det ikke.

Bakgrunn fra E24: Dette er VimpelCom-saken

Korrupsjon og problemer



Men problemene fortsatte. Utpå vårparten måtte Brekke se flere høyprofilerte kolleger slutte i Telenor som følge av korrupsjonsskandalen i VimpelCom.

Det har fortsatt med en India-satsingen som ser ut til å gå dukken. Telenor sliter på børsen. Og selskapet trues med bøter for å ha brutt konkurranseregelverket. Det er snakk om milliardbøter og milliardtap.

Det som er klart, er at det må ryddes opp.

Man kan lukte et snev av partigrums, som slett ikke er uvanlig i statseide selskaper. Vi husker for eksempel hvordan Aps tidligere næringsminister Trond Giske måtte svare for innblanding i Telenor og Entra. Aasers forgjenger i Telenor, Harald Norvik, trakk seg som styreleder etter konflikten med Giske.

Kjente klagemål



Beskyldninger om partiutnevnelser og kameraderi er kjente klagemål. I virkeligheten er nok syndene temmelig jevnt fordelt mellom høyre- og venstresiden. Alle vil ha inn sine folk. Ethvert statseid selskap står til enhver tid i fare for å bli redskap i en politikers klamme håndgrep.

Og selv om vi ikke kjenner detaljene i den nye Telenor-saken, støter partipolitikken sammen også her.

Sigve Brekke har klatret til topps i norsk næringsliv som Arbeiderparti-mann. Monica Mæland er som kjent Høyre-dame.

Mumling i hjørnene



Tidlig i de blåblås periode var det mumling i hjørnene om å «feie ut alle Ap-folkene» fra statsbedriftene. Sigve Brekke selv forklarte den manglende høyskolegraden sin med at politikken tok for mye tid.

Men det skal være sagt: Mæland brukte ikke CV-jukset til å bli kvitt Brekke. Det kunne hun ha gjort.

Har de ham nå?

Men den nye situasjonen kan ikke eierne, les Monica Mæland, akseptere. Forholdet mellom Brekke og Wærsted er ifølge DNs kilder fortsatt elendig.

Men det er ikke sikkert noen straks pakker snippesken og forsvinner ut døren. For Telenor kan ikke åpent vise at de lar seg presse av anonyme lekkasjer i mediene.

Men en eller annen dag vil det nok innkalles til en pressekonferanse. Noen vil kanskje snakke om å tre tilbake av hensyn til familien. Eller for å lede nye satsinger i et land du aldri har hørt om.

Første varslede hendelse i Telenor er styremøte på mandag. Styret må ordne opp i konflikten på toppen. Og finne ut hva de skal gjøre med påstander om at Telenor har svært alvorlige saker på rullebladet som holdes hemmelig for offentligheten.

Og dette skjer altså i det gamle Televerket, selve varmemerket på den sosialdemokratiske æra. Den koksgrå kolossen førte an i den store transformasjonen av vårt land. Telenor gikk fra traust planøkonomi og over i en slags jappete kapitalisme som skal gjøre det stort i hele verden.

Televerket og 60-tallet



Nå er det liten grunn til å savne Televerket og 60-tallet, da Norge hadde opp til 12 års ventetid på å få telefon.

Men ting var enklere da.

Det ble ikke det samme bråket om hvem som skulle være sjef. Selvsagt måtte det være en sosialdemokrat.