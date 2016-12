Begge har opptrådt uklokt

To sterke personligheter kolliderer. Begge har prøvd å være smarte. Ingen av dem har opptrådt spesielt klokt.

Det er en intens maktkamp som nå utspiller seg i Telenor, mellom konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted. Styret har knapt fungert de siste fire månedene. Vårt nest største selskap, der drøyt halvparten av aksjene er eid av staten – altså av oss – er i dyp krise.

Telenor-sjef Sigve Brekke har et fascinerende karaktertrekk. Han gir seg aldri. Som ung mann ville han inn på Harvard University i USA. Brekke ble avvist. Han tilfredsstilte ikke kravene til et av verdens mest velansette universiteter. Men han ga seg ikke, han tråkket rundt i gangene, skaffet seg penger å leve for – og kom inn til slutt.

Følg VGs kommentaravdeling på Facebook: VG Meninger

Resten av historien kjenner vi. Brekke fikk sin utdannig på Harvard. Men på CV’en hans sto det grader og utdanninger han hadde blåst opp. Han ble avslørt, og måtte duknakket beklage det som fremsto som en ren bløff. På tross av dette fikk han beholde toppjobben i Telenor – til manges forundring.

Som sjef for Telenor i Asia var Brekke ansvarlig for det indiske markedet. Det var nær umulig å komme inn der, det ble mye krøll med Telenors forsøk på å få gode lisenser. Men Brekke ga seg ikke. Han lyktes til slutt. Det ble en dyr seier. I øyeblikket ligger det an til at Telenor taper 25 milliarder på Brekkes India-prosjekt. Han skulle ha funnet en løsning før jul. Det ser ut til å ryke.

Vanskelig å snu

Så er det Gunn Wærsted. Hun ble ansett for å være et trygt og stødig valg da hun ble utnevnt til ny styreleder i Telenor for et år siden. En korrekt, litt tilknappet banksjef med solid næringslivserfaring. Men så kom Panama Papers-avsløringene; et slipp av enorme datamengder som dokumenterte svarte penger og lugubre bankoperasjoner i skatteparadiser. Det viste seg at Nordea, banken Wærsted hadde ledet i Norge, hadde operert i slike skatteparadiser. På toppen av det hele hadde Wærsted vært styreleder i Nordea Luxembourg mens det pågikk. Hennes rykte som ryddig og solid fikk en knekk.

Wærsted blir betegnet som svært konkurranseorientert. Hun er etter sigende vanskelig å snu når hun har bestemt seg. Har en tendens til å gå sine egne veier når hun har satt seg et mål, og tar ikke nødvendigvis hensyn til dem hun har rundt seg. I likhet med Brekke, gir hun seg ikke. Når to så strie personligheter kolliderer, kan det fort bli bråk.

Tvil om rett mann

Helt siden sensommeren har styret i Telenor vært i krise. I august ba Wærsted konsernsjef Sigve Brekke om å gå av som konsernsjef. De fleste ville anta at en toppsjef da ville pakket sammen og dratt. Men det gjorde ikke Brekke. Det viste seg at Wærsted ikke hadde styret med seg i måten hun ønsket å håndtere Brekke på videre. Styret ville ikke gi en motvillig Brekke sparken.

Les Astrid Meland: Begge kan gå med i dragsuget

Det betyr ikke det samme som at Sigve Brekke sitter trygt. Mye tyder på at flere styremedlemmer var i tvil om hvorvidt han er rett mann som konsernsjef i Telenor. Men de ville ha en ryddig og ordentlig prosess, med en grundig vurdering av hva han hadde fått til, og hvordan han fungerer i jobben. Hadde Wærsted brukt mer tid, og opptrådt på en annen måte, kan det hende at Brekkes dager i Telenor kunne vært talte.

Forebyggende angrep

Det er ikke uvanlig på toppnivå å få noen utenfra til å vurdere både styre og toppsjef. Det pleier å skje hvert år. Det foreligger allerede en slik rapport om styrets arbeid. Lekkasjer tyder på at styreleder Gunn Wærsted kommer dårlig ut av denne vurderingen. Det skal også være et arbeid i gang for å vurdere Brekke.

Det er i så fall ikke åpenbart at Brekke vil komme godt ut av en slik evaluering. Aksjekursen har rast. Selskapet er ilagt en bot på nær en milliard kroner for misbruk av markedsmakt. Telenor har tapt titalls milliarder på satsinger i utlandet. I markedet spør mange seg hva som er strategien til Telenor – hvordan Norges viktigste teknologiselskap skal møte fremtidens utfordringer. For å nevne noe.

Men nå er det altså styret som evalueres, og angivelig Wærsted som får den sterkeste kritikken. Hennes støttespillere mistenker Brekke for å spille et spill, at Brekkes folk lekker informasjon for å sette Wærsted i et dårlig lys. Et slags forebyggende angrep.

Den beste løsningen?

Uansett er det drama på høyt nivå. Vi kan ikke leve med at et av Norges største selskaper, delvis eid av staten, altså oss alle, er i dyp krise over lang tid. Krisen tapper de involverte for energi. Den lammer organisasjonen. Og pengene forsvinner ut. Ingen leverer sitt beste i en bedrift preget av uro og konflikt.

Telenor kunne trenge en ny start. Det er vanskelig å se for seg at både Wærsted og Brekke kan fortsette i sine posisjoner. Det er nærliggende å tenke seg at Wærsted forsvinner ut. Og selv om Brekke tilsynelatende har styret bak seg så langt, er det ikke sikkert at det varer. Telenor-dramaet kan ende med at både Telenor-sjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted må gå. Kanskje er det også den beste løsningen.

Hør Skartveits podcast med Brekke fra tidligere i høst: