Bare gode venner

Kommentar Det har vært rundvask i Telenor nå før jul. Men det ble liksom ikke helt rent.

Ryddeseansen i Telenorbygget ute på Fornebu skulle avsluttes i dag. Etter en uke med storm og offentlig konflikt i selskapet, stilte de to i stridens kjerne sammen til pressekonferanse. Styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke ville skape ro og rydde uklarheter av veien.

Hehe.

Det ble en lang tåkeprat. Det eneste de var skikkelig tydelig på, er at de har god personkjemi. Om noen deltok på turen de tok sammen i Europa for et par uker siden, ville de sett det selv. Brekke og Wærstad har ingen personlig konflikt.

Kum ba yah.

Og ja, forresten, de var også veldig enig om hvor håpløst det er når ryktene svirrer rundt i mediene. Dernest gikk de hen og bekreftet at opplysningene som er kommet frem i mediene stemmer.

Pressekonferansen må rett nok avtåkepratifiseres før den blir forståelig. Saken er altså den at Wærsted hadde «en dialog» med Brekke om stillingen hans. Hun opplyste at de to var uenige, og at de kranglet om «compliance», «strategi» og «governance».

Altså ville hun ha ham ut. Og de to var uenig om nærmest alt det Telenor driver med.

Wærsted fortalte videre at hun hadde styrets ryggdekning før denne samtalen. Styret stemte ikke over om Brekke måtte gå av. Men de stemte over «prosess» og «tidspunkt».

Altså tok Wærsted den vanskelige samtalen etter en avstemning i styret.

Det som videre skjedde mellom styret og konsernsjefen ville de to ikke utbrodere, annet enn at den tilliten som åpenbart var skral, nå er på topp igjen.

Men det er selvsagt ingen overbevist om.

Det er nærliggende å tenke seg at styreleder og styret fikk en overraskelse. Konsernsjefer går vanligvis frivillig når styreleder snakker slik til dem. Men Brekke nektet å slutte. Dermed ville en avgang bli mer grisete enn planlagt.

Og Wærsted bekreftet i dag at det var uenighet i styret om stillingen til Brekke. Brekke selv derimot, sa at han følte at han hadde hatt styrets tillit hele veien.

Følelsene hans kan man jo ikke argumentere mot.

Det er ikke usannsynlig at Wærsted ønsket å fullføre det hun hadde begynt på. Hun kan ikke akseptere at konsernsjefen overkjører styrelederen. Men andre i styret kan ha foretrukket å vente, noen kilder har pekt på til etter nyttår, når evalueringen av konsernsjefens jobb kommer.

Men så lekket opplysninger ut i mediene. Og styret hadde ikke lenger den tiden de trodde de hadde.

Taklingen av Wærsted var igang i offentligheten.

Styreleder og konsernsjef sa begge at de anser lekkasjene som svært alvorlige, og at de ikke vet hvem som står bak. Wærsted opplyste imidlertid at det måtte være noen i styret eller «styrets krets». Det er ikke så mange som har tilgang til slike konfidensielle opplysninger.

Hvem det enn var, så fungerte informasjonen til å utmanøvrere Wærsted. Og i dag sto hun på Telenors hovedkontor og fortalte hvor god personkjemi hun og Brekke har.

Nå er det er ingen som har krevd at de to skal feire både jul og nyttår sammen. Poenget er ikke om de liker hverandre eller ikke. Det sentrale er om de klarer å samarbeide om å lede Telenor.

Og det er det vanskelig å være overbevist om. At begge sjefene blir sittende, betyr ikke at de trenger å bli sittende så veldig lenge.