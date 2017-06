Vinmonopolet bør overta taxfree

Leder Avinor ønsker ifølge Aftenposten en langsiktig avklaring om taxfreeordningens fremtid, siden inntekter fra denne handelen utgjør en betydelig del av driftsfinansieringen ved norske flyplasser.

Da er den opplagte løsningen å overdra taxfreesalget til Vinmonopolet fra 2022, slik et flertall på Stortinget øyensynlig også ønsker.

"... omfanget av det avgiftsfrie salget av alkohol til norske borgere på norsk jord er blitt så stort at den dominerende tyske privataktøren uthuler Vinmonopolets legitimitet...

Ordningen er under press. Dersom Norge som eneste land skal opprettholde den i nåværende form, vil lovgiverne på Stortinget uansett ikke gi seg før Vinmonopolet overtar. De kan rett og slett ikke annet. Simpelthen fordi det kontroversielle systemet med å premiere forretningsreisende og utenlandspassasjerer med billig brennevin for å finansiere regional samferdsel, ikke er bærekraftig. Ikke for andre enn det tyske kommandittselskapet Gebr. Heinemann. Via sitt norske foretak TRN har eierne fått et gullkantet handelsbrev som gir den velstående Hamburg-familien det lukrative privilegium å selge tollfri sprit og tobakk til avgiftstyngede nordmenn. De kunne like gjerne fått lisens fra Norges Bank til å trykke penger.

I et land med historiske relasjoner til Hansaforbundet er ikke det å tjene godt på internasjonal handel noe problem i seg selv. Hva driftige forretningsfolk får ut av dette er ikke poenget. Problemet er hvordan det utenlandske eierskapet utfordrer norsk kontroll av et særlig politikkområde. Fordi omfanget av det avgiftsfrie salget av alkohol til norske borgere på norsk jord er blitt så stort at den dominerende tyske privataktøren uthuler Vinmonopolets legitimitet som virkemiddel og regulator.

I likhet med det svenske Systembolaget driver Vinmonopolet på en sosialpolitisk dispensasjon fra EU/EØS-regelverket om fri flyt av varer og tjenester. I den årlige omdømmeundersøkelsen fra Kantar TNS, som ble offentliggjort i går, topper Vinmonopolet listen for femte år på rad. Folk flest mener altså at Vinmonopolet er en god ordning som ivaretar publikums krav til kvalitet, produktutvalg og tilgjengelighet.

Dersom EU-domstolen legger til grunn at en hovedomsetning av vin og sprit i Norge ikke skjer i tråd med Vinmonopolets alkoholpolitiske forankring, men er et bidrag til å pumpe opp bunnlinjen i et EU-basert kommersielt selskap, da ryker hele begrunnelsen for et norsk vinmonopol.

Vi mener prinsipielt at hele ordningen burde avvikles og erstattes med forutsigbare overføringer til kortbanenettet via statsbudsjettet. Statens provenytap fra dagens taxfree tilsvarer omtrent dette beløpet.

Heller enn å belønne de som reiser ofte, gjerne på firmabetalte billetter, kunne myndighetene i stedet gjøre det litt billigere for folk flest å handle på polet. Det kunne også gi gunstige utslag for grensehandelen.

