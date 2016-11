Taxfree som helsefare

Leder Etter ønske fra et bredt politisk flertall på Stortinget bestilte Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 en utredning om konsekvensene av gjeldende taxfree-ordning. Den kom i høst. Men slutningene var ikke i tråd med det regjeringspartiene ville høre.

"Taxfree-ordningen er utgått på dato.

At den økende taxfree-omsetningen av alkohol går på folkehelsen løs, slik rapporten konkluderer, gjør lite inntrykk på helseminister Bent Høie (H) og hans kollegium. Det synes viktigere å opprettholde den populære tollfrihandelen enn å føre en langsiktig og konsistent sosialpolitikk.

Dagens taxfree-modell er en helsemessig utfordring, og den truer legitimiteten til Vinmonopolet, som allerede driver på dispensasjon fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Dette vet de blåblå, men velger like fullt å se vekk fra de fakta som statens eget forvaltningsorgan og kompetanseinstitusjon for folkehelsen har lagt frem for dem.

I forslaget til statsbudsjett, i kapitlet om «Skatter, avgifter og toll 2017», innrømmer Regjeringen at «Tax free-ordningen bidrar til økt tilgjengelighet og økt forbruk av alkohol og tobakk, og dermed til samfunnsøkonomiske kostnader og negative virkninger på folkehelsen. Tax free-ordningen gir også et provenytap for staten, stimulans til økt reisevirksomhet og konkurranseulempe for innenlandske forhandlere av øl, tobakk, sjokolade og sukkervarer, parfyme mv. Vinmonopolets stilling kan i framtiden bli utfordret dersom den uregistrerte alkoholomsetningen øker mye i årene framover. Vurderingen er imidlertid at tax free-ordningen ikke utfordrer vinmonopolordningen eller hovedlinjene i alkoholpolitikken nå.»

Konklusjonen er derfor at «Regjeringen vil videreføre disse hovedlinjene i alkoholpolitikken, og legger heller ikke opp til å endre tax free-ordningen». Vi mener dette er uheldig.

Det er også et merkelig argument at brennevinssalg skal være en forutsetning for å finansiere driften av norske småflyplasser. Inntil Luftfartsverket ble aksjeselskapet AVINOR i 2003 var det aldri et tema. Antallet flyplasser da og nå er det samme.

Den særnorske taxfreehandelen er milliardbutikk, ikke minst for den Hamburg-baserte Heinemann-familien som i praksis kontrollerer det gullkantede tollfri-salget på norske flyplasser. I fjor bidro taxfreeutsalgene med 2,5 milliarder kr. i kommersielle inntekter til AVINOR. Omtrent en tredjedel kom fra omsetning av alkohol, noe som betyr en milliard i tapte inntekter til staten.

Taxfree-ordningen er utgått på dato. Dersom myndighetene likevel ønsker å beholde den i en eller annen fasong, er det bedre å overføre drift og ansvar til Vinmonopolet. Sosialpolitisk og økonomisk er det i det minste mulig å forsvare.