Leder En ny våpenhvile gir et skjørt håp om at lidelsene for befolkningen i Syria kan gå mot slutten.

Russland og Tyrkia stiller seg bak en avtale om våpenhvile i Syria. De syriske regimestyrkene og opprørerne skal ha blitt enige om å legge ned våpnene i en del av de syriske krigsområdene. IS og Nusrafronten er ikke omfattet av avtalen. Russlands president Vladimir Putin beskriver avtalen som "skjør", men det er et håp om at den kan legge grunnlag for politiske forhandlinger mellom Assad-regimet og opprørerne, og at den grufulle borgerkrigen i Syria kan gå mot slutten.

USA og Vesten er holdt utenfor våpenhvilen. De spiller ikke lenger noen reell rolle når Syrias fremtid skal avgjøres, slik det ser ut nå. Vestens innsats retter seg mot IS, og kampen mot dem fortsetter. Det er vanskelig å føle noen glede over utviklingen i Syria, landet er bortimot totalt ødelagt etter mange år med borgerkrig. Flere hundre tusen mennesker er drept, og millioner er på flukt. Det vil ta år, kanskje tiår, å bygge landet opp igjen.

Men enda mer krig er ikke løsningen. Politiske forhandlinger må være veien videre. Assad-regimet er reddet av sine støttespillere i Russland og Iran, opprørerne har blitt sviktet av det verdenssamfunnet som støttet dem med fagre ord da de reiste seg for å velte Assads diktatur. Nå må partene forsøke å finne en vei til fred som kan spare den syriske befolkningen for ytterligere lidelser. Det hviler et stort ansvar på Russland, Tyrkia, Iran og andre stater som har engasjert seg i konflikten for å legge til rette for en fredsprosess som er bærekraftig. Alternativet er at landet ødelegges fullstendig, og at ekstreme islamistiske grupper bruker krig og kaos som en anledning til å etablere seg enda mer permanent. Det kan ikke det internasjonale samfunn tillate.

Borgerkrigen i Syria er en humanitær katastrofe, og en politisk katastrofe for hele Midtøsten. Den arabiske våren, som starten var så løfterik, og varslet en ny start for en region der diktatorer styrte sine land med jernhånd, har i Syria endt som en rykende ruin. Verden sviktet opprørerne i Syria da de trengte vår hjelp og støtte. Nå ligger det an til at de må kapitulere for det regimet de gjorde opprør mot. Men, Assad og hans fløy bør merke seg hvilken kraft som lå i opprøret. At Assad-fløyen, med tung militær hjelp fra Russland og Iran nå ser ut til å vinne borgerkrigen, fritar dem ikke for ansvaret for å bygge opp et nytt Syria som ikke blir en undertrykkende diktatur igjen. Dette ansvaret hviler også på Russland og Tyrkia som nå garanterer for den nye våpenhvileavtalen.