USA og Tyrkia skiller lag i Tyrkia: Allianse på prøve

Kommentar USA væpner Syrias kurdiske milits. Det gir ammunisjon til Tyrkias vedvarende kritikk av vestlige land.

Ankara mener syriske kurdere står i ledtog med kurdisk separatister i Tyrkia. USA, på den annen side, oppfatter kurderne som en effektiv og uunnværlig partner i kampen mot den såkalte islamske stat (IS).

USA og Tyrkia er allierte i NATO. De er enige om å bekjempe IS. Likevel skiller de lag i Syria. Tyrkia har innstendig og høyrøstet advart USA mot å gi den kurdiske YPG-militsen tungt militært utstyr. President Donald Trump gjør det likevel.

For Det hvite hus må dette ha vært et dilemma. De ønsker å ivareta et nært samarbeid med Tyrkia, samtidig som det viktigste målet er å bekjempe IS i Syria. For at kurdiske og syrisk-arabiske styrker skal kunne innta IS’ «hovedstad» Raqqa trenger de militær støtte. En slik bevæpning er nødvendig for å sikre seier i slaget om Raqqa «i nær fremtid», slik Pentagon-talsmann Dana W. White formulerer det. IS er i ferd med å bli nedkjempet i deres tidligere irakiske bastion, Mosul. Nå tvinges ekstremistene til å kjempe på flere fronter, i hjertet av deres selverklærte kalifat.

Tyrkia frykter at de våpen kurderne mottar i neste omgang kan bli brukt mot dem, noe USA sier de vil forhindre med en rekke tiltak. Det gjør ikke inntrykk i Ankara. Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier landets sikkerhet er i fare når YPG får våpen. Alle stormakter har en agenda i Syria. Russland vil forsvare sitt brohode i den arabiske verden. Iran vil styrke den sjiamuslimske aksen fra Irak, via Syria til Libanon. Med stedfortredere fører Saudi-Arabia kamp mot iransk innflytelse. Tyrkia støtter deler av opposisjonen samtidig som de kriger mot kurdiske grupper.

Trump har sendt uklare signaler i Syria. Tidligere mente han det var galt av USA å engasjere seg militært, før han uten forvarsel sendte kryssermissiler mot en syrisk flybase i etterkant av et giftgassangrep. Hans sikkerhetspolitiske team har brukt tid på å formulere en ny politikk. Nå er åpenbart kampen mot IS det viktigste. Støtten til kurderne trappes opp, selv når det går på bekostning av forholdet til Tyrkia.

Trump vakte oppsikt da som eneste vestlige leder gratulerte Erdogan med seier i en omdiskutert folkeavstemming tidligere i år. Han har tidligere rost Erdogans håndtering av fjorårets kuppforsøk. Nå er ikke gode ord alene nok til å redde forholdet. I neste uke møter Erdogan Trump i Washington, D.C. Den amerikanske våpenstøtten til YPG er den siste av flere saker som forsurer forholdet mellom to gamle allierte.