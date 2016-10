Jeg gjør dette for landet mitt og folket mitt

Debatt «Etter at en rakett treffer en bygning, bør jeg være den første som ankommer.»

KHALED MOSTAFA, ansatt i hjelpeorganisasjonen CARE i Syria

Det er vanskelig å forestille seg at ting fremdeles kan bli verre i Aleppo, men de siste ukene har ødeleggelsene vært større enn noen gang tidligere. Siden juli har den syriske regjeringen og deres russiske allierte avskåret byen fra omverdenen. Minst 250.000 sivile utsettes for konstant bombing, uten mulighet til å flykte.

Khaled Mostafa.

Ingenting er som normalt. Skolene har ikke åpnet etter sommeren, siden tilfluktsrommene hvor undervisningen har foregått, når som helst kan bli truffet av bunker-bomber. Det er få leger, og sykehusene er i ferd med å gå tomme for medisiner. Folk mangler det meste. Butikkene er tomme. Når noe en sjelden gang er tilgjengelig, dobles prisene. Det er ingen elektrisitet eller drivstoff for biler. Mobilnettverkene har kollapset. Eneste måte å kommunisere er med bærbare radiosendere – hvis man kan finne en. Etter bombingen av vannverket, må folk drikke urent grunnvann og faren for smittsomme sykdommer har økt.

Forleden snakket jeg med 29 år gamle Hassan Alhalabi over en ustabil internettforbindelse til Aleppo. Han har ansvaret for ambulanse-tjenesten til den syriske hjelpeorganisasjonen Shafak, som samarbeider med CARE i Nord-Syria. Av sikkerhetsgrunner må han bruke falsk navn. I løpet av den timelange samtalen hørte jeg to eksplosjoner. Hassan sa at de var om lag 500 meter fra ham.

– Den siste måneden har jeg ikke kunnet sove fordi luftangrepene pågår uten stans, fortalte han. – Hvis det føles som et jordskjelv, er det en bunker-bombe. Hvis natten lyser opp som om det skulle være dag, er det en fosforbombe. Hvis vi hører mange eksplosjoner etter hverandre, er det en klasebombe.

Hassan har vært hjelpearbeider i snart fire år. Han koordinerer fire ambulanser, i tillegg til administrasjonsarbeid ved et sykehus. Før krigen visste han ingenting om å redde folk ut av bombede bygninger. Han studerte økonomi ved universitetet i Aleppo og jobbet deltid på jernbanestasjonen. I dag bruker han det meste av sin tid på å frakte bombeofre til sykehus.

Slik beskriver han sin personlige regel: – Etter at en rakett treffer en bygning, bør jeg være den første som ankommer.

Den kontinuerlige bombingen gjør arbeidet farlig og utmattende. Mens de rydder veier for å komme frem og drar skadde ut av sammenraste bygninger, flyr bombeflyene hele tiden over dem.

Bombeflyene skiller ikke mellom sykehus og infrastruktur. De sikter mot alt som beveger seg på bakken. – De tillater oss ikke å hjelpe ofrene. Jeg var til stede da et sykehus og området rundt ble bombet syv ganger, forteller Hassan. Noen av ofrene ber ham nå om å kjøre dem hjem, ikke til sykehus.

Vi i CARE og andre internasjonale organisasjoner fortsetter forgjeves å be om en slutt på angrep mot sivile, sykehus og skoler. Organisasjonen Physicians for Human Rights har dokumentert 382 angrep mot sykehus i Syria. 757 helsearbeidere er drept siden konflikten startet i 2011.

Likevel fortsetter livet i Aleppo å bli verre for hver dag. Hassan og andre hjelpearbeidere gjør alt de kan for å hjelpe dem som trenger det mest. Det er med livet som innsats. – Hver gang jeg overlever, er det som et guds mirakel, sier han. Nylig ble ambulansen han selv kjørte angrepet seks ganger i løpet av én uke. Ingen av ambulansene har lenger vinduer. To av bilene som de har brukt, er ute av drift. Reservedeler finnes ikke.

FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, sa tidligere i oktober at hvis dette forsetter, vil den østlige delen av Aleppo bli fullstendig ødelagt i løpet av åtte til ti uker: – Tusenvis av sivile syrere, ikke terrorister, vil bli drept. Og enda flere vil forsøke å flykte.

Mens millioner har flyktet fra Syria, har tusenvis av syriske hjelpearbeidere blitt igjen. De risikerer livet for å hjelpe andre. Hassan nekter å gi opp. – Jeg gjør dette for landet mitt og folket mitt. Jeg har viet livet mitt til dette. Når jeg kan hjelpe noen som har ventet på meg, og de ber for meg, da betyr det alt for meg. Det som gjør at jeg blir her, er at jeg kan redde ett barn eller én skadet person.

Hassan fortsetter: – Hele verden vet nå hva som skjer her. Raketter jevner fem-etasjers bygninger med jorden. De trenger gjennom alle etasjene helt ned til kjelleren, og dreper alle som bor der. Tillater virkelig folkeretten at sivile blir drept og skadd – og at helsepersonell blir angrepet for å hjelpe dem? Kan ingen gjøre noe?

