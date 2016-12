Hva kan Norge gjøre før Aleppo faller?

Debatt Assads styrker, med intens russisk flystøtte, har inntatt de siste bydelene i den siste opprørskontrollerte siden av beleirede Aleppo.

KRONIKK: Ahmed Abdallah

AHMED ABDULLAH,

Student ved HioA

De rundt 100.000 beleirede sivile i Aleppo står overfor krigsforbrytelser, har FNs generalsekretær slått fast, samtidig som FNs humanitære rådgiver Jan Egeland holder de sekteriske militsene ansvarlige for krigsforbrytelsene og grusomhetene som begås i Aleppo.

Disse krigsforbrytelsene består av henrettelser av sivile, voldtekter i stor skala av både kvinner og jenter, torturering av sivile som har flyktet fra bomberegnet, og trusler om massevoldtekter av alle de kvinnene og jentene som er gjenværende i opprørskontrollerte Aleppo.

De gjenværende sivile, særlige kvinner og jenter, venter et dystert bilde som godt kan sammenliknes med hva Berlin undergikk i 1945 da russerne voldtok cirka to millioner tyske kvinner. Dette er åpenbare brudd på FN-pakten som Norge og de fleste land har signert. Derfor hviler det et ansvar på Norge for å hindre at disse krigsforbrytelsene begås.

Fordømme folkemordet



Her er fem måter statsminister Erna Solberg kan handle på:

1. Protestere kraftig mot Russland. Innkalle den russiske ambassadøren teppet og protestere mot krigsforbrytelsene som begås i Aleppo. Kreve umiddelbar stans av krigshandlingene.

2. Protestere kraftig og åpent mot Assad-diktaturet og fordømme krigsforbrytelsene og folkemordet som begås i Aleppo.

3. Som medlem i NATO kan Norge be NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg om å legge press på Russland og be dem respektere menneskerettighetene som Russland har signert.

4. Bruke alle andre diplomatiske midler til å sette press på Russland for å stanse folkemordet i Aleppo, blant annet en FN-støttet intervensjon for å stanse folkemordet.

5. Åpne grensene og ta imot langt flere flyktninger fra Syria med åpne armer og vise at vi står skulder til skulder med det syriske folk.

Dette vil i det minste sørge for at Norge har gjort sin del og gå inn i historien med å ha gjort den minste humane hjelpen vi kunne overrekke Aleppos beleirede befolkning og det syriske befolkningen generelt.

Flere sivile aktivister i beleirede Aleppo bønnfaller menneskeheten om å redde dem fra det nært forstående folkemordet. Blant annet aktivisten Lina Shamy (26) har sendt de siste twitter-meldingene hvor hun ber verden om å stanse folkemordet. Og den prisvinnende journalisten Hadi al-Abdallah (29) har også bedt menneskeheten om å gjøre alt i deres makt for å redde sivilbefolkningen fra massakrering.

Farvel til menneskerettighetene?

Det gjør svært vondt å være vitne til et av århundrets verste krigsforbrytelser samtidig som man ser den tilsynelatende maktløsheten til stormaktene som åpenbart ikke ser ut til å få klart og stanse folkemordet i Aleppo. Dette betyr dessverre at FNs menneskerettigheter ikke er verdt papiret det er skrevet på.

Man kunne svakt argumentere for at tidligere krigsforbrytelser og folkemord som Rwanda og Sarajevo ikke har kommet ut i media slik at verden kunne sette i gang tiltak men nå som vi har levende bilder fra massakren i Øst-Aleppo, hva er det da som hindrer verden i å stanse folkemordet i Aleppo? Hva skjedde med «Aldri igjen»?

Dette vil dessverre styrke diktatorer rundt om i verden som ser hvordan Assad nådeløst slakter sin egen befolkning og moralen er at systematiske og brutale overgrep er veien å gå for å underkue en eventuell revolusjon mot undertrykkelse. Dette er et grønt lys for Bashar al-Assad om å fortsette med krigsforbrytelsene og massakrene.

Her må Norge si ifra klart og tydelig hvis ikke de bli sett på som likegyldige til en av de groveste overgrepene på menneskeheten siden andre verdenskrig.