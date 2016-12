Etter Aleppo

Leder Det syriske regimet og deres forbundsfeller, Russland, Iran og Hizbollah, er i ferd med å nedkjempe siste rest av motstand i den nord-syriske storbyen Aleppo.

Etter Aleppos fall sitter Syrias diktator Bashar al-Assad tryggere ved makten enn på lenge. Inspirert av den militære fremgangen er det all grunn til å forvente en større offensiv mot andre opprørskontrollerte områder.

Mange mennesker, langt fra slagmarken, uttrykker fortvilelse og maktesløshet overfor det fryktelige menneskelige drama som utspiller seg i Syria. Sivilbefolkningen utsettes for grusomme lidelser og det internasjonale samfunn har ikke evnet å gi dem noen form for beskyttelse.

Det er opprørende når krigsforbrytelser begås, uten at noen stilles til ansvar. Anklagene rettes mot både regimet og opprørsgrupper. Vestlige land bør utøve selvkritikk for manglende handlekraft, stilt overfor vår tids største katastrofe. Men ansvaret for beleiringen, bombingen og den nær totale ødeleggelse av Øst-Aleppo må plasseres der det rettelig hører hjemme: Hos det syriske regime, Russland, Iran og Hizbollah.

Vi har sett hva det syriske regimet gjør mot sitt eget folk. Iran og Russland er blitt medskyldige. Assad er blitt helt avhengig av sine allierte i denne krigen. Russland blokkerte for FN-vedtak i en tidlig fase av Syria-krigen og valgte senere å delta aktivt i krigen på regimets side. Iran bruker krigen for å styrke sin innflytelse og sitt nærvær, fra Den persiske gulf til Middelhavet.

Det eneste lyspunkt er det mot og den medmenneskelighet som utøves av lokale frivillige i Syria. Sivile som forsøker å hjelpe andre som er enda verre stilt enn dem selv. Mennesker som forsøker å redde liv i ruinene. Internasjonale organisasjoner som gjør en stor humanitær innsats. Alt dette gir håp i en mørk tid.

Titusener er på flukt fra Øst-Aleppo. Mange tusen er fortsatt innesperret. Det er iskaldt i Nord-Syria nå. De internt fordrevne trenger mat, varme og tak over hodet. Traumatiserte barn trenger trygghet. Vi trenger ikke overmannes av maktesløshet. Sjelden har hjelp til Syria og nærområdene vært viktigere enn i disse førjulsdagene.