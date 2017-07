Sylvi og korset

Kommentar ØSTERBO, HALDEN (VG) På det store kristne folkemøtet skulle Sylvi Listhaug være på hjemmebane. Men noe skjer når ateisten Martin Kolberg snakker om kristne verdier. Listhaug blekner.

Noen av Norges flinkeste politikere møtte denne uken opp på Evangeliesenterets sommerstevne i indre Østfold. Det første de fikk høre, var vitnesbyrdet til tre tidligere rusmisbrukere. Det var sterke historier om lidelse og omvendelse. Om gudstroen som endret alt. Som hadde gitt dem et nytt og bedre liv.

Evangeliesenteret er noe av det mest lavkirkelige vi har. Det er en del av pinsebevegelsen, med halleluja og armer i været, begeistret allsang og karismatiske predikanter. Campingvognene står tett utenfor møtesalen. Eldre kvinner strikker ved kaffebordene, barn leker og ler. Slitne rusmisbrukere sitter rundt teltene og snakker hyggelig sammen.

Kolberg, Hareide og Listhaug

Til daglig er dette et av Evangeliesenterets rehabiliteringssentre for rusmisbrukere. Under sommerstevnet er det store området fylt av mennesker fra hele landet. Her ser det ut til å være plass til alle typer, i alle aldre. Mer raust og åpent enn det kan se ut fra utsiden, for de mange av oss som ser pinsebevegelsen og dens intense forkynnelse som noe fremmed.

Har det i seg: Aps Martin Kolberg er inderlig, både i angrep og forsvar. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Hit kom de, Aps Martin Kolberg, KrF-leder Knut Arild Hareide, Frp-statsråd Sylvi Listhaug, Sps Anne Beathe Tvinnerheim og Høyres Tone Wilhelmsen Trøen. Særlig i valgår besøker politikerne kristne sommerstevner. Det er ikke bare for å vinne stemmer på det enkelte stevne. Vel så mye handler det om å treffe tonen, om å finne frem til et språk som treffer kristne velgere.

De kristne er like forskjellige som andre velgere. Mitt inntrykk er at mange kristne misliker politikere som tar Jesus til inntekt for sitt politiske syn. Det tilhører sjeldenhetene i Norge at politikere argumenterer for sitt syn med sitater fra Bibelen. Politikerne snakker heller om verdier. Og da kommer de politiske skillene tydelig frem – også når det gjelder hvordan de mener de kristne verdiene skal forstås i vår tid.

Rettet opp korset

I en sammenheng som dette fremstår Sylvi Listhaug som den mest planmessige av politikerne. Møtelederen fortalte at Listhaugs kontor på forhånd hadde ringt og bedt om en spesiell sang statsråden er glad i: «Jesus lever». Og Listhaug sang engasjert med. «Mitt liv er verdt å leve, for han elsker meg.»

Med sin bakgrunn fra PR-byrået First House er Listhaug godt trent i kommunikasjon. Hun vet hvordan hun skal ordlegge seg for å oppnå den effekten hun ønsker, og hvordan hun skal fremstå. Sylvi Listhaug rettet raskt opp korset da rådgiveren så ut til å gjøre henne oppmerksom på at smykket ikke hang synlig fremme. Listhaug er opptatt av signalene hun sender ut – hele tiden.

Ukristelig politikk

KrF-leder Hareide trakk frem hvordan hans parti gjorde den blåblå regjeringens første budsjett mer sosialt ved å stanse kutt i bevilgningene til Norges fattige. Han pekte på KrFs motstand mot regjeringens ja til å tillate å abortere bort ett av fostrene når en kvinne bærer tvillinger. Og han fortalte om partiets innsats for å stanse regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. I KrF-land handler alt dette om kristne verdier.

Så kom Aps Martin Kolberg. Han snakket om lekmannsbevegelsens innsats for å ta vare på dem som sitter nederst ved bordet. For ham handler arbeiderbevegelsens solidaritet og kristendommens nestekjærlighet om mye av det samme. Og han anklaget høyresiden for å gi skattelette til de rikeste, mens de kutter i ytelsene til dem som har minst. For Kolberg er de blåblås politikk ukristelig.

Hjemmevant: KrF-leder Knut Arild Hareide er hjemmevant i kristne miljøer. Her med Høyres Tone Wilhelmsen Trøen (til venstre) og Hareides partifelle Line Henriette Hjemdal (til høyre) Foto: Therese Alice Sanne , VG

Hverdagspolitiker

Frps Sylvi Listhaug fremførte sine argumenter mot hijab på småjenter. Hun kritiserte venstresiden som vil boikotte Israel. Og hun snakket om viktigheten av skolegudstjenester og frykten for at vi skal utslette oss selv og vår kultur. Listhaug lover at Frp vil være garantisten «for at Norge aldri skal bli Sverige».

Hun har slagordene inne når hun snakker om innvandring, om integrering og muslimer i Norge. Men hun blir overraskende svak når debatten dreier inn på andre temaer. Da blir hun en grå hverdagspolitiker med lav energi og liten kraft. Det er som om Listhaug har lagt all sin politiske kløkt i å finne det toneleiet hun trenger i innvandringsdebatten, på bekostning av mye annet.

Tøff kamp

Aps Martin Kolberg har mer av en predikant i seg, til tross for at han ikke tror på Gud. Han er inderlig, både i angrep og forsvar. Han prøver ikke å være noe annet enn det han er – han deler mange av målene til menneskene i salen, men ikke troen deres.

Hareide er den mest lavmælte og varsomme av de tre. Han vet at Listhaug jakter på mange av velgerne hans. Men han vet også at hun er en politiker som folk har sterke meninger om, på godt og vondt. Han må markere nok avstand til Listhaug til å beholde dem som misliker henne, samtidig som han må sørge for at hun ikke vinner for mange av dem som er bekymret for den kristne kulturarven i møte med islam.

Kolberg sier ofte at Ap som landets største, også er partiet med flest kristne velgere. Men det er mellom Hareide og Listhaug kampen vil stå om de velgerne som er mest opptatt av sin gudstro når de skal velge parti. Den kampen kan bli tøff – for dem begge.